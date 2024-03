Bombardeo de mensajes a Irene Rosales tras el inesperado anuncio: "El próximo 15 de junio"

Hay fechas en las que Isabel Pantoja recuerda especialmente a Paquirri, y lo demuestra públicamente enviando un ramo de flores al cementerio de San Fernando, Sevilla, donde se encuentra el mausoleo del malogrado torero. Una de ellas, el 26 de septiembre, día en el que un toro hace ya 39 años -en 1984- le arrebataba al gran amor de su vida en Pozoblanco, cuando su único hijo en común, Kiko, tenía solo 7 meses.

Otra especialmente importante, el 5 de marzo, día del cumpleaños del torero, que hoy hubiese cumplido 76 años. Demostrando que no se olvida en ningún momento de su marido, la tonadillera ha enviado un centro de flores blancas a su tumba.

Y una vez más ha tenido un bonito gesto con su hijo, al que ha incluido en su felicitación a pesar de que su relación está completamente rota y el Dj ha asegurado en más de una ocasión que no quiere saber absolutamente nada de su madre. Sin embargo, Isabel no pierde la esperanza y no ha dudado en enviar flores en nombre de ambos al mausoleo de Paquirri, quizás esperando que este detalle ablande el corazón de Kiko.

En el punto de mira por sus imágenes paseando por Córdoba de lo más sonriente cogida del brazo de su amiga Mariló de la Rubia, la cantante de 'Enamórate' acaba de lanzar su nuevo y esperado disco -que conmemora sus 50 años sobre los escenarios y sus seguidores ya pueden adquirir- y, quien sabe, quiere poner el broche de oro al gran momento que está atravesando con un acercamiento a su hijo. ¿Responderá Kiko a este bonito gesto por parte de su madre?

Pantoja no ha sido la única que se ha acordado de Paquirri en su cumpleaños, ya que su tumba ha amanecido con un sencillo ramo de rosas rojas sin dedicatoria, por lo que no sabemos quién más habrá tenido este detalle con el torero en el día en el que hubiese cumplido 76 años.

Mensajes a Irene Rosales

En las últimas horas, Irene Rosales se ha encontrado con múltiples mensajes que le han ido llegando a raíz de unas imágenes que ha compartido. La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' no se imaginaba que causaría tanto revuelo y se ha visto obligada a aclarar este malentendido, poniendo en contexto todo lo que ha querido realmente transmitir a través de su perfil de Instagram.

Al parecer, la mujer de Kiko Rivera se ha puesto nostálgica y ha tirado de carrete del pasado. Algo que ha despistado a sus seguidores y estos han reaccionado de una misma manera que ha terminado por sorprender a la influencer de 32 años. En una época de cambios y en donde Irene Rosales ha presumido recientemente de sus últimos retoques y de estrenar nuevo look, nadie se ha extrañado, ni tampoco ha puesto en duda que esas fotografías fuesen actuales. Y, precisamente, eso es lo que ella ha aclarado. "Hoy estoy recibiendo felicitaciones por mi cumpleaños y no es mi cumple. Subí ayer un vídeo recordando mi 30 cumpleaños. Cumplo 33 en junio, el 15. Ayer vi el vídeo y fui a recordarlo", ha explicado, dando la fecha exacta y, sin ocultar, que tiene ganas de disfrutar tanto de ese día, tal como hizo cuando cumplió 30 años.

"De verdad, muchas gracias por las felicitaciones, pero todavía me quedan unos mesecitos para cumplir los 33. ¡Qué miedo!", ha expresado después.