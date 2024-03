Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne: sigue los pasos de Isabel Pantoja

Bertín Osborne e Isabel Pantoja comparten más similitudes de las que podrían imaginar. Ambos son reconocidos artistas tanto en España como internacionalmente, con una gran base de seguidores en América Latina, y ninguno es ajeno a estar en el centro de la atención mediática. Sin embargo, en estos últimos días, estos dos cantantes andaluces pueden sumar otro elemento a su lista común: la ciudad de Córdoba.

Según la información ofrecida por la periodista Paloma García-Pelayo en 'Y ahora Sonsoles', el jerezano fue trasladado hace días a Córdoba para tratarse de los efectos del covid persistente que se le ha diagnosticado. Al parecer el cantante ha sufrido una importante bajada de defensas que le ha llevado a recibir "atención ambulatoria" en un centro médico cordobés, donde se le ha administrado "medicación intravenosa" para incrementar su sistema inmune. "Bertín está bien, pero se le ha dicho que tiene que cuidarse, se le ha recomendado tranquilidad y descanso", ha explicado García-Pelayo.

La tos persistente de Bertín

Bertín Osborne padece, entre otros síntomas, una molesta tos persistente que le ha llevado a interrumpir su trabajo en determinados momentos. A principios de año, cuando trascendió que se había contagiado de covid-19, la pérdida de voz consecuencia de la enfermedad, ya le obligó a permanecer aislado y aplazar uno de sus primeros conciertos de este 2024.

Al igual que Isabel Pantoja, el cantante de rancheras ha encontrado en Córdoba el lugar idóneo para su recuperación. La tonadillera atravesó un bache de salud a finales de año que coincidió con la celebración de la boda de su hija Isa con Asraf Beno. Según informó Antonio Rossi, la intérprete de 'Marinero de luces' permaneció en la capital cordobesa varios días durante los que se le realizaron una serie de pruebas médicas en un centro de especialidades de la Junta de Andalucía.

Las hijas de Bertín Osboren y su partenidad

Novedades en la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Hace unos días la paraguaya Gabriela Guillén habría enviado un burofax a Bertín Osborne para llevar este asunto de manera privada y amistosa evitando ir a juicio. Sin embargo, y aunque tras el nacimiento del pequeño aseguró que no tendría ningún problema en hacerse las pruebas de ADN, el presentador no ha respondido al requerimiento de la modelo.Y según 'Y ahora Sonsoles' Gaby, deseosa de demostrar que el padre de su hijo es el cantante de rancheras, habría tomado acciones legales y ha presentado la demanda en el juzgado, confiando en que la Justicia logre que Bertín se someta a las pruebas de paternidad .Un paso al frente por parte de la esteticien sobre el que ahora se pronuncia la hija mayor del presentador, Alejandra Osborne, reconociendo que no sabe nada de este tema.

