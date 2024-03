Susto en Supervivientes: uno de los concursantes sufre un desmayo que pone en peligro su participación.

Supervivientes está arrasando en cada emisión semanal con unos números de espectadores inigualables para el resto de cadenas generalistas. El buque insignia de Telecinco está ya viento en popa con las primeras nominaciones sobre la mesa y con las características disputas de cada edición. Con un grupo de participantes muy variado, pero que está dando mucho juego, los espectadores ya se están decantando por sus concursantes favoritos.

Todavía no ha hecho falta la intervención del público para decidir quién vuelve de regreso de Honduras, aunque sí que, de los diecisiete concursantes que aterrizaron, diecinueve si se cuenta a los tardíos, Kiko Jiménez y Laura Matamoros, ha habido una baja. La ausencia ha sido por recomendación médica y petición de la concursante. Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito, regresó de vuelta a España terminando su aventura en el programa.

Entre el resto de concursantes se mantiene la tensión y las alianzas. Divididos en varios equipos, en cada prueba se nota la rivalidad por conseguir las bonificaciones y evitar que la experiencia sea más dura de lo necesario. En la última gala se ha podido ver como Aurah se va despuntando como la rival del grupo después de tener discusiones con varios concursantes. Mientras, en playa Limbo a Kiko y Laura se le han sumado Lorena Morlote y Rocío Madrid para continuar con el pequeño oasis de tranquilidad que han creado.

El susto de Arkano

No todo son discusiones, risas y pruebas en Supervivientes, también está la parte de encontrar comida y mantener una buena salud para afrontar el programa con todas las fuerzas posibles, pero a veces es imposible. Al hambre y el calor se le suma el esfuerzo físico que los concursantes realizan cada día y que puede acabar pasando factura. Como ya se vio con Carmen Borrego y el mareo que sufrió uno de los primeros días o las dolencias que han llevado a Zayra Gutiérrez a abandonar el programa.

A estas dos participantes se les ha sumado Arkano, que ha dado el susto a sus compañeros en la última gala. En un momento, el rapero sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser ayudado por Javier Ungría para volver a recobrar la compostura. "Ha sido un momento en el que he salido de esta realidad. Se me ha ido todo a negro. De repente estaba volviendo y no sabía dónde estaba", ha explicado Arkano minutos después.

El susto ha sido grande y el propio rapero llegó a confesar que había pasado "mucho miedo". Con el susto en el cuerpo, Jorge Javier Vázquez quiso levantar el ánimo al concursante. "Estáis adaptándoos, enfrentándoos a una nueva realidad. Hay que seguir y hay que aguantar", mencionó el presentador.