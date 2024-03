Preocupación por la salida de Arkano en Supervivientes tras perder el conocimiento: "Mucho miedo"

Supervivientes pone a prueba a sus concursantes como nunca antes. El hambre, dormir a la intemperie, la falta de servicios básicos y una convivencia en una situación límite puede superar hasta aquellos más fuertes.

Arkano no está pasando un buen momento en 'Supervivientes'. El concursante empieza a notarse bajo de energía por la escasez de alimento y prueba de ello es el desvanecimiento que sufrió en la playa, en el que Javier Ungría tuvo que cogerle para evitar su caída al suelo. En una nueva gala con Jorge Javier Vázquez, el rapero confesaba cómo vivió el suceso.

Las imágenes del desmayo de Arkano hablaban por sí solas. Eran sobrecogedoras. "Ha sido un momento en el que he salido de esta realidad. Se me ha ido todo a negro. De repente estaba volviendo y no sabía dónde estaba", explicaba el concursante. "He pasado mucho miedo", añadía.

En la Palapa, Arkano aseguraba que seguía de bajón y Jorge Javier le daba ánimos. "Estáis adaptándoos, enfrentándoos a una nueva realidad. Hay que seguir y hay que aguantar", le dijo el presentador, que además hacía a reír a Arkano diciéndole que debía seguir en el concurso para seguir manteniendo conversaciones.

En este proceso de adaptación, Arkano no ha sido el único que sufría de esta forma la falta de alimento. Antes que él, compañeros como Carmen Borrego o Aurah Ruiz también se desmayaron.

El problema de Carmen Borrego

La aventura de 'Supervivientes 2024' arrancó hace dos semanas y, desde entonces, Carmen Borrego no ha hecho de vientre. La hermana de Terelu Campos sufre un variante de estreñimiento un tanto peculiar pero que, pese a lo que pueda parecer, no es ninguna broma. De hecho, está diagnosticado por un médico. Se trata de estreñimiento social.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de anunciar a los espectadores del reality que la hija de María Teresa Campos sufre este tipo de estreñimiento durante la gala de esta semana. Lleva catorce días en el programa y, desde entonces, no ha podido hacer sus necesidades.

El estreñimiento y sus síntomas

Según su definición, el hecho de defecar menos de tres veces a la semana, ya se considera estreñimiento. Pero este término no sólo hace referencia a la frecuencia, sino también a defecaciones dolorosas, secas o difíciles de expulsar. Los síntomas que experimentan las personas con estreñimiento son los siguientes:

Dolor y calambres

Inflamación en el abdomen

Pérdida del apetito

Náuseas y vómitos

Dificultad para orinar

Confusión

El estreñimiento puede ser provocado por motivos dietéticos, sociales y emocionales. En este segundo caso, las personas estarían afectadas por las influencias sociales y culturales. Dicho con otros términos, Carmen no estaría evacuando por el hecho de estar rodeada de gente. Esto le sucede a muchas personas cuando encuentran dificultades a la hora de hacer de vientre fuera de casa.

Es una especie de fobia social relacionada con la vergüenza o la incomodidad a hacer esa actividad. De hecho, en palabras de la doctora gastroenteróloga Suárez, esto sucede porque tenemos "la capacidad de bloquear nuestro reflejo recto anal desde el cerebro" y porque "tenemos creencias limitantes y asociaciones negativas con el hábito de defecar", explican desde Supervivientes.