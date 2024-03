Almudena Cid recuerda con nostalgia su boda con Christian Gálvez: "Eso ni pagado".

Almudena Cid ha vuelto a salir en televisión hablando, en esta ocasión, sobre la boda que tuvo en 2010 con el que por entonces era su pareja, el presentador Christian Gálvez. Ambos se conocieron en Pasapalabra en 2007, cuando Almudena fue de invitada y Christian era el presentador. Después de tres años se casaron y mantuvieron un feliz matrimonio durante once años, hasta que en 2021 decidieron separarse.

Ambos han rehecho su vida, cada uno por su cuenta. En el caso de Christian Gálvez empezó a salir con la también presentadora Patricia Pardo con la que se casó en verano de 2023 y tuvieron un hijo en común el pasado diciembre. Por el lado de Almudena Cid, la exgimnasta mantiene una relación con el exfutbolista Gerardo Berodia y de la que, por el momento, no se conocen de manera pública planes de matrimonio o de tener un hijo.

Desde que se separaron, en pocas ocasiones se ha visto a alguno de los dos hacer referencia a cosas de su relación. Sin embargo, ha sido Almudena Cid la que ha recordado una anécdota de la boda con motivo de un programa de televisión.

Camela y los churros

Hace pocas semanas se lanzó el documental 'Pongamos que hablo de Camela'. Una miniserie de tres partes en la que se recoge toda la evolución de uno de los grupos más laureados de España y en la que participan diferentes personalidades de dentro y fuera del ámbito musical. Una de ellas fue Almudena Cid, la cual invitó, como no podía ser de otra forma, a Dioni y Ángela a la boda, ya que se trataban de dos grandes amigos de la pareja.

Al recordar este hecho, Almudena no puede evitar sonreír, dándose cuenta de lo surrealista que fue el momento. "Yo en mi boda no les pedí cantar porque a una boda vas de invitado, no a trabajar", comenzó diciendo la exgimnasta. Sin embargo, pese a no querer molestar al grupo, su sorpresa fue máxima al encontrárselos trabajando, pero no en lo que ella creía.

"Pero a mí lo que me gustó es que contratamos un camión de churros para el final de la boda y vi una cola de los invitados comiendo churros, y, de repente, veo una cabeza y estaba Camela sirviendo churros porque conocían al churrero". La sorpresa fue tanto para ella como para el resto de los invitados, que estaban viendo como los churros se los estaba sirviendo los miembros de Camela. "Vamos, eso ni pagado", señalaba Almudena con lágrimas en los ojos.