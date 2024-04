Masterchef vuelve con polémica tras conocerse a su primer expulsado: "Me tengo que ir, es terrible"

El programa culinario más esperado de la televisión vuelve en su versión de anónimos. Ayer se estrenaba la nueva edición del concurso emitido en TVE y empezaba con polémica. Tras conocer a los nuevos concursantes que se batirán en duelo en los fogones por hacerse con la victoria y jugar las primeras pruebas, llegaba el momento más complicado de la noche, descubrir quién sería el primer expulsado del reality.

"Estoy en shock, no me lo puedo creer", exclamaba Tessa, la primera aspirante eliminada del reality y quien antes de marchar confesaba a quién de sus compañeros veía como claro ganador, Pilar.

Primera expulsada

Tras probar los platos de los delantales blancos llegaba el momento de saber lo que habían hecho los delantales negros. Y los jueces tenían que claro que los peores platos eran los de Tessa, Tamara y Ramón. Y antes de saberse la valoración, Jordi Cruz le daba un gran corte a Tamara, pues no se creía sus excusas y su actitud.

No obstante, Pepe Rodríguez anunciaba que la primera expulsada de ‘MasterChef 12’ era Tessa después de haber estado perdida durante toda la prueba. "Me he bloqueado, he sentido todo el rato que me iba a ir, he estado como boicoteándome, tenía muchos miedos de irme, de ser la primera, de avergonzar", reconocía ella.

Una expulsión que dejaba en shock a todos sus compañeros en la galería pues no se lo podían creer. Y es que para muchos Tessa era una de las grandes favoritas de esta edición. "Me hubiese encantado seguir aprendiendo y estar con ellos en la casa, me ha encantado y estoy un poco en shock de que me tengo que ir, es terrible", añadía antes de dejar claro que para ella la ganadora es Pilar.