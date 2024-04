Bombazo en Supervivientes: sale a la luz la cifra que cobran los defensores en plató (y no es dinero)

La participación de Lorena Morlote en ‘Supervivientes 2024’ ha causado estragos en su amistad con Makoke y parece que la relación entre la estilista y la madre de Anita Matamoros es irreconciliable.

Después de ver su acercamiento con Laura Matamoros y las cosas que ha dicho de ella, parece que la madre de Javier Tudela no perdona la traición y tiene pinta de que las cosas entre ambas nunca volverán a ser como antes.

La relación entre ellas podría estar totalmente acabada y esto nos recuerda a la otra ocasión en la que vimos a la colaboradora de ‘Así es la vida’ romper un vínculo amistoso con alguien delante de cámaras.

La otra amistad que Makoke rompió en Telecinco

Lorena Morlote no es la primera persona con la que rompe su amistad en Telecinco. Hace algunos años, en 2022, el plató ‘Viva la vida’ vivió un episodio similar, cuando ella y Terelu Campos dieron por zanjada una relación que tenían de hace años.

En pleno directo, en el programa de Emma García, la ex de Kiko Matamoros le preguntó a la hija de María Teresa Campos por su relación: “Tú y yo no tenemos la misma amistad que teníamos antes, ni por asomo”, le dijo.

“Siempre le he tenido mucho cariño y la he considerado mi amiga, no íntima, pero hemos tenido buena relación y he notado de un tiempo para acá que la relación no es la misma y supongo que tú opinarás lo mismo”, dijo Makoke.

Makoke desvela el sueldo de los 'defensores'

Carlos Sobera preguntaba a la que fuera mujer de Kiko Matamoros si querría recibir a la que ha sido su amiga de pie, como el resto de sus compañeros y confesaba no haberlo decidido todavía. Las pantallas de plató anunciaban la entrada de Lorena Morlote y Makoke, finalmente, se quedaba sentada, al contrario que el resto de personas. La superviviente, tras saludar a sus familiares y amigos, se acercaba a ella y le preguntaba "¿Te puedo dar un beso?" y se daban dos besos de manera cortés bajo la atenta mirada del público.

El primer tema en ser tratado era la polémica conversación que mantuvo con Laura Matamoros en la que Lorena decía que "Makoke no vale para defenderme" y argumentaba que no era algo personal en su contra, sino que consideraba que ni ella, ni su familia ni amigos podrían defenderla, tan solo Nadia Fernández. Recordaba cómo había denegado que Makoke fuera su defensora, momento en que la aludida saltaba rápidamente acusándola de mentirosa diciendo que "no quise defenderte, porque digo, yo trabajo aquí, los defensores no cobran, yo trabajo".

Cada una defendía su versión de los hechos y, sin llegar a ningún punto en común, cambiaban de tema. Makoke se mostraba dolida por cómo había hablado de ella, ni más ni menos, que con Laura Matamoros quien, recordemos, le dedicó su salto desde el helicóptero diciendo "Makoke, a la calle". Makoke le recriminaba cómo impidió que se hablara de Aurah, a quien conocía de tan solo un par de semanas, pero no evitó que Laura se "burlara" de ella.