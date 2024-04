La cruel noticia que Jorge Javier Vázquez tiene para esta concursante de Supervivientes: "Le queda un calvario"

Si algo caracteriza a Jorge Javier Vázquez es su habilidad para hacer show, incluso de los dramas más complejos de muchos de los famosos con los que trata.

Las Campos son unos de sus personajes fetiche y mañana en su encuentro con Carmen Borrego promete darlo todo en su recibimiento en plató. A pesar de la complicada situación familiar que le espera a la hija de María Teresa Campos, el presentador ya ha advertido en su blog de Lecturas que le soltará más de un mensaje para provocar, entre ellos, que es "la ganadora moral de Supervivientes. Igual se lo cree y todo", bromeaba el de Badalona.

Bromas aparte, la hermana de Terelu Campos deberá hacer frente a una difícil situación por parte de su hijo. A su ya conocido divorcio de Paola Olmedo se suma ahora la demoledora exclusiva que la ya expareja concedía a la revista Semana y que ha dejado suculentos titulares y a la mayor de las Campos en muy mal lugar.

La noticia de Jorge Javier Vázquez

Carmen Borrego ya está en España y se encuentra aislada en el hotel hasta que haga su reaparición en plató en la gala de este jueves, donde será entrevistada por Jorge Javier Vázquez y descubrirá que su hijo, José María Almoguera, y su ya exnuera, Paola Olmedo, han dado una exclusiva en la revista 'Semana' hablando de cómo es en realidad la relación que mantienen con ella.

Jorge Javier ha pronosticado en su blog de 'Lecturas' que ahora es cuando empieza el verdadero "Via Crucis" para la hermana de Terelu Campos: "Le queda un calvario importante en los platós. La conozco desde hace muchísimos años. Tiene una arquitectura mental y emocional complicada. Muchos miedos. Muchas fobias. Demasiadas angustias acumuladas".

El presentador tiene claro qué le dirá a Carmen en su reencuentro y no tiene nada que ver con su hijo, sino con su concurso en 'Supervivientes 2024', reality que ha tenido que abandonar por recomendación médica debido a su estado de ansiedad generalizada: "Me conocéis: si no provoco, no me divierto. El jueves le diré, totalmente convencido, que es la ganadora moral de 'Supervivientes 2024'. Y, como la conozco, lo mismo se lo cree y todo".