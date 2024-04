Goyo, la nueva promesa sorpresa del rosco de Pasapalabra: "Equipazo"

Moisés y Óscar luchan cada tarde por llevarse el millonario bote de Pasapalabra. Uno de los dos podría convertirse en el sucesor de Rafa Castaño como campeón completando El Rosco, un hito al alcance de muy pocos concursantes. De hecho, en esta etapa del programa, sólo el sevillano, Sofía y Pablo Díaz lo han logrado.

Una clave en esa prueba puede estar en la cantidad de segundos acumulados, y ahí es fundamental la ayuda de los invitados. Son muchos los que destacan en las diferentes pruebas, y Moisés ha querido destacar a "uno de los mejores ayudantes que te pueden tocar". Lo ha hecho a través de una fotografía que ha publicado en sus redes sociales.

"Una imagen que refleja lo bien que me lo pasé con este equipazo. @goyojimenez es uno de los mejores ayudantes que te pueden tocar. Podría concursar en el rosco perfectamente. ¡Y encima es divertido! La idea de hacer una foto así es suya. Y qué regalazo tener en el equipo a @acostatoni. También me ayudó mucho y me contagió su risa en muchos momentos. ¡Así da gusto! Muchas gracias a ambos", ha publicado.

Nueva victoria en Pasapalabra

Óscar comenzaba El Rosco con cinco segundos más que Moisés tras una tarde de lo más igualada entre los concursantes. Prueba de ello ha estado en La Pista, cuyo duelo entre ambos ha estado marcado por la incertidumbre y las dudas. Los dos concursantes han empezado El Rosco sin arriesgar, y llegando al ecuador con una igualdad máxima. Pero Moisés ha sido el que decidió dar un paso al frente y meter presión a Óscar. El riojano acertó siete letras seguidas para pasar de las 13 letras en verde a las 20 para, finalmente, llegar hasta los 22 aciertos.

Óscar intentaba seguir de cerca a Moisés, pero un fallo en la ‘Q’ complicó su intento de remontada. ¡Y el fallo ha sido por una sílaba! La torre que se construía dentro de la fortaleza se llamaba roqueta, y Óscar ha dicho roque. “Al palo”.

Mientras Moisés esperaba con sus 22 aciertos y cero fallos, Óscar ha seguido con su intento de remontada, igualando los mismos aciertos que el riojano. La estrategia era clara: ahora llegaba el turno de arriesgar y sumar un acierto más para pasarle toda la presión a Moisés.

Finalmente, el riojano se ha impuesto a su rival en el rosco, sumando así otros 1.200 euros a su bote acumulado y enviando a óscar a luchar por la permanencia en la temida silla azul.