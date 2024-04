Aplauso a la nueva iniciativa de Belén Esteban tras su despido: "Cambiado el mundo tal y cómo lo conocemos"

Completamente al margen del delicado momento que atraviesan Jesulín de Ubrique y María José Campanario tras salir a la luz la relación que su hija habría mantenido el verano pasado con el hermano de Carlo Costanzia, Pietro -en prisión provisional en Italia acusado de intento de asesinato-, Belén Esteban ha disfrutado de una de las Semanas Santas más especiales de su vida.

La 'princesa del pueblo' ha viajado hasta Estados Unidos con su marido Miguel Marcos para visitar a su hija Andrea Janeiro, que a sus 24 años lleva una vida completamente anónima al otro lado del charco. Unas vacaciones inolvidables en las que han disfrutado de lugares como Los Ángeles o Las Vegas, como la propia colaboradora ha compartido con sus seguidores en Instagram presumiendo de lo orgullosa que está de su niña.

"Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti", ha escrito en Instagram la de Paracuellos, acompañando esta 'declaración de amor' a su hija de un carrusel de imágenes del viajazo que se ha pegado.

Unos días mágicos con su marido y su niña en los que Belén ha vivido su momento fan al encontrarse en un restaurante con el mismísimo Al Pacino, al que no dudó en pedirle una foto que como no podía ser de otra manera ha publicado en sus redes sociales: "Estar en familia disfrutando de una agradable cena y encontrarme por casualidad con el gran actor Al Pacino. He de decir que ha sido muy amable conmigo, además de ser muy simpático. Agradecida por tus muestras de cariño. Momentos inolvidables" ha asegurado pletórica tras haber podido conocer al protagonista de 'El Padrino', al que agarró del brazo para posar con su mejor sonrisa en una instantánea que pasará a la posteridad.

Rumbo a Estados Unidos

La de Paracuellos del Jarama tiene claro cuáles son sus prioridades y no duda a la hora de ir a visitar a su hija Andrea Janeiro siempre que puede. La joven terminó sus estudios en Reino Unidos y decidió viajar hasta Los Ángeles, lugar en el que se ha quedado a vivir para desarrollar al máximo su pasión por lo audiovisual.

Aunque Esteban comprende perfectamente la situación y se siente tranquila al saber que su hija está fuera del foco mediático español, ha declarado en múltiples ocasiones que la echa de menos cada día y que se le hace muy duro vivir a tantos kilómetros de 'su pequeña'.

La excolaboradora de Sálvame no ha querido mostrar fotografías junto a su hija (más allá de una imagen de sus manos que demuestra lo unidas que están), pero sí que ha subido un vídeo recopilatorio con algunos de los momentos más divertidos de los últimos días.

Como título al post, la amiga de Jorge Javier Vázquez ha lanzado una reflexión y un claro mensaje a su hija Andrea: ''Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti''.