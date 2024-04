Adiós a la final de Bailando con las estrellas: Telecinco ya no la emite este fin de semana tras la polémica

Polémica en la final de Bailanco con las estrellas... Bruno Vila está viviendo momentos complicados durante su participación en 'Bailando con las estrellas'. Pese a que el gallego cuenta con el apoyo del público del programa, lo cierto es que el resto de concursantes y los miembros del jurado no creen que el Mozo de Arousa merezca seguir en la competición.

Una semana más, los miembros del jurado han valorado la actuación de Bruno Vila y no se han quedado cortos a la hora de criticar su paso por el escenario en la semifinal del concurso.

Julia ha sido bastante dura con el concursante: ‘’Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás’’.

Pese a que el concursante ha tenido más malas críticas que buenas, también han valorado positivamente que haya mejorado un poco en su técnica a medida que ha avanzado el concurso. Finalmente, Bruno ha conseguido un total de 29 puntos. En esta semifinal de 'Bailando con las estrellas' todos los concursantes debían preparar dos coreografías. La segunda actuación de Bruno Vila ha consistido en un chachachá, 'Cuéntame', que ha dejado completamente helados a los miembros del jurado.

Julia Gómez no se ha mordido la lengua al valorar el número de Bruno: "En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar". Gorka Márquez sigue sin ver la evolución de Bruno y así se lo ha hecho saber: "Esto es un concurso de baile y lo siento si me repito, pero tú no bailas". La segunda actuación de Bruno ha logrado la puntuación más baja de la noche: 22 puntos.

Bruno Vila se cuela en la final

Tras unas actuaciones de infarto, los votos del jurado junto con los emitidos por la audiencia a través de la app de mitele decidían que fuesen Athenea y Jonan los dos concursantes que debían enfrentarse al último baile. Bruno Vila se convertía así en finalista de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' y los miembros del jurado dejaban clara su disconformidad con la decisión del público: "Parece que nuestro trabajo no vale para nada, no es esta la final que nosotros queríamos". Tras una ajustada votación, era Jonan Wiergo quien abandonaba el concurso.

El enfado de Jonan Wiergo

Por su parte, Jonan Wiergo se ha quedado fuera de la final de 'Bailando con las estrellas' pese que a los jueces les hubiera gustado que estuviera en ella, pues los que finalmente se disputarán la victoria en el concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza son Athenea Pérez, María Isabel, Adrián Lastra y Bruno Vila. El integrante de los Mozos de Arousa ha conseguido una plaza en la final pese a las malas valoraciones del jurado y ha sido el tema central de la conversación que Jonan y su pareja de baile, David Falcón, han mantenido públicamente en la zona de comentarios del post de Instagram en el que el programa anuncia la expulsión del exconcursante de 'Supervivientes'.

"No he pasado el juego del calamar. Bruno killed me [traducción: me ha matado]", ha comentado Jonan, haciendo así una comparación con una conocida serie en la que los concursantes tienen que acabar con el resto para poder pasar a la siguiente fase. Ese comentario ha sido recogido por su pareja de baile, que se ha mostrado muy crítico con el concursante de 'Reacción en cadena': "Es una vergüenza que Bruno siga ahí… ¡Tú has hecho un concurso de 10 y eso no nos lo quita nadie!".

La fecha de la final

Muchos pensaban que la gran final iba a ser este sábado, 6 de abril. Pero no es así. Mañana, el programa repasará los mejores momentos de esta primera espectacular primera edición de 'Bailando con las estrellas'.

La final se pospone, por lo tanto, al sábado 13 de abril.