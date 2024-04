Joaquín Padilla desvela su futuro en La Ruleta de la Suerte: "Cada día en la cuerda floja".

La ruleta de la suerte es uno de los programas predilectos para miles de espectadores que, cada mediodía entre semana, disfruta de uno de los concursos más longevos de la televisión. El formato sigue siendo el mismo e incluso se ha mantenido, a lo largo de los años, al presentador Jorge Fernández, ya un clásico de la pequeña pantalla. Pero los comentarios del público, siempre han ido en otra dirección, hacia el músico Joaquín Padilla.

El cantante saltó a la fama con su grupo Iguana Tango y, en especial, tras el lanzamiento de Te perdí. Este hit estuvo sonando durante varias semanas en todas las radios en el año 2008, lanzando al grupo a nivel nacional. Desde 2012, el vocalista participa en La ruleta de la suerte como cantante que acompaña a los paneles musicales. Su fama ha sido muy comentada, ya que en redes sociales se ha sido muy crítico con su participación.

Joaquín ha sido un fijo durante más de una década. Pero, más allá del programa de Antena el cantante tiene otros proyectos. Joaquín tiene como pareja sentimental y profesional a Chus Herranz, con la que está casado y con la que comparte escenario en Entrelazados, el proyecto musical que tiene juntos. Chus ha cambiado y mejorado la vida de Joaquín y el amor y respeto que sienten el uno por el otro se nota en cualquier entrevista o intervención que tienen juntos. Hace unos meses el dúo presentó el disco La Vida es Hoy. Dentro de él, se encuentra una de las canciones más sentimentales del panorama actual, 'Mamina'.

La confesión de Joaquín Padilla

Joaquín Padilla ya es un clásico en La Ruleta de la Suerte donde lleva más de una década animando el concurso con su guitarra y su voz. El excantante de Iguana Tango complementa a las mil maravillas con Jorge Fernández y, pese a que siempre ha tenido críticas a su alrededor, son muchos los espectadores que le siguen transmitiendo cariño en cada programa. El mismo Padilla ha reflexionado hace pocos días en su cuenta de Instagram sobre lo que ha sido estos últimos años.

"Hoy estaba a primera hora en el plató de @laruletadelasuerte cuando aún no había llegado nadie, ni el público, ni los concursantes, ni los chicos… y estaba pensando en todos estos años, algo que empezó como una aventura que no sabíamos la continuidad que iba a tener, y han pasado más de 12 años. La verdad es que lo pienso y todavía es difícil de asimilar. Doce años en un programa diario!!!!! Bufff. Es una verdadera pasada. Y siendo líderes de audiencia todos los días. Es increíble!! No puedo tener más que palabras de agradecimiento. Vuestra fidelidad es algo fascinante. Gracias, de verdad".

Un mensaje de agradecimiento a los cientos de miles de seguidores que cada día entre semana se encuentran delante del televisor disfrutando del concurso. Sin embargo, el cantante también ha querido reflexionar acerca de cómo ha llevado él estos años la fama que le ha dado el programa y los comentarios, no siempre buenos, que hay en redes sociales. "Está siendo un reto maravilloso, complicado a veces, pero muy gratificante. Cuando alguien como es mi caso viene tocar con su banda, durante años siempre tocas los mismos temas. Con Iguana Tango según sacábamos algún disco se incluían tres o cuatro canciones nuevas en el repertorio, pero básicamente siempre cantabas lo mismo, y además eran canciones hechas por ti, ajustadas a ti".

Por último, ha dejado claro que esa novedad constante es lo que le da gasolina para estar al pie del cañón en cada programa, poniéndole música a uno de los concursos más míticos de la televisión nacional. "Lo que hago ahora mismo es un verdadero juego de equilibrismo constante, cada día en el alambre, en la cuerda floja… y me encanta!! Sin duda está siendo un viaje muy enriquecedor, así que gracias por compartirlo conmigo!!".

Se os quiere!!