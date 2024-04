Última hora sobre la mujer del presentador de Reacción en cadena: "Piel sobrante, hernias... tenía una buena liada"

Reacción en cadena es uno de los concursos más seguidos de la televisión. Presentado por Ion Aramendi y con Los mozos de Arousa como protagonistas, el programa es una apuesta segura de las tardes de Telecinco.

Un programa icónico con uno de los presentadores más conocidos de la cadena, Ion Aramendi, quien tras su paso por Sálvame donde trabajó como reportero, dio el salto a los realities de la mano de Supervivientes.

Una faceta que compagina con su papel al frente de Reacción en cadena sin olvidar su vida familiar. Y es que el vasco puede presumir de compaginar su intensa vida profesional con su cara más personal y familiar, ya que ha formado una familia con la periodista María Amores.

Precisamente su mujer es la que ha sido noticia en los últimos días tras compartir en Instagram los resultados de la abdominoplastia a la que se sometió hace 5 meses y de cuyos resultados a presumido en redes.

Paso por quirófano

María Amores, mujer de Ion Aramendi, se sometía hace cinco meses a una abdominoplastia. Una operación abdominal motivada por un problema de diástasis que sufría la periodista por sus tres embarazos. Después de su postoperatorio, la mujer del presentador de 'Supervivientes' ha enseñado por primera vez el resultado y el estado de su tripa en la actualidad es totalmente increíble.

A sus 45 años, la mujer de Ion Aramendi puede presumir de un vientre firme y plano, que ha lucido ahora con total naturalidad junto con la cicatriz que tiene de esta operación estética. Teniendo la tripa abultada a consecuencia de la diástasis y de tener también tres hernias, todo eso forma ya parte del pasado para María Amores. La mamá de Ion, Lucas y Marieta está pletórica y feliz por tomar esta decisión y pasar por el quirófano, aunque al principio fuese reticente por la situación en la que se encontraba tras su nueva maternidad.

La suya no fue una operación sencilla dado que la diástasis era pronunciada y los médicos también le encontraron otros problemas añadidos. "Me quitaron toda esa piel sobrante, las hernias, grasa. Tenía una buena liada", ha explicado ahora la influencer cinco meses después de esta intervención. El miedo y su complejo quedaron atrás para ella que, no duda en reírse de sí misma y en dejar claro que después de la operación tiene ahora el abdomen más firme que cuando tenía 20 años.