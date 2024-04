Carmen Borrego, destrozada al hablar públicamente de su separación: "Me ha roto el corazón"

Carmen Borrego está enfrentando un momento personal muy duro que no le está resultando nada fácil. A la colaboradora televisiva se le han venido todos los problemas a la vez: el fallecimiento de su madre, la separación de su hijo, su fichaje por Supervivientes...

Durante todo este tiempo, su mayor apoyo ha sido su hermana, con la que siempre ha demostrado un vínculo muy estrecho. De la mano de Terelu, Borrego se enfrentaba anoche a su entrevista en '¡De Viernes!', donde se abrió en canal para extenderse en cuanto al momento personal que estaba asimilando, sobre todo tras la exclusiva y las palabras de su hijo José María y su exnuera Paola Olmedo.

Borrego iniciaba la entrevista contándole a su hermana esta última vivencia que le pilló de sorpresa tras su regreso de Honduras: "Dentro de lo que cabe estoy serena, estoy absolutamente convencida de que mi hijo se ha equivocado pero no ha matado a nadie. Sí que es cierto que me ha roto el corazón, no me lo esperaba, yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien con él y en su matrimonio".

A pesar de todo, Carmen confesaba que todavía no ha asimilado esta circunstancia, o al menos no ha exteriorizado sus emociones: No he sido capaz de llorar, he pensado mucho estos días, ha sido un shock. A mí mi marido me da mucho y yo le debo mucho a él, no tendré vida para agradecer lo que mi marido le ha dado a mi madre y también a mis hijos.

Encontronazos indeseados

Cabe tener en cuenta también que Borrego trabaja en 'Así es la vida', igual que su hijo, y confiesa querer encontrárselo: "Aunque le parezca mentira a mucha gente he deseado esta semana encontrarme con él en el programa en el que ambos trabajamos, el día que nos veamos frente a frente será el día en el que él tome conciencia de lo que ha ocurrido".

Quien no ha tenido tanta piedad con él ha sido su tía Terelu, que además ha sido muy contundente en sus respuestas a sabiendas del momento personal que está afrontando su hermana: "A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana"