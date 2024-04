La razón de peso del enfado entre Terelu Campos e Isabel Pantoja: "Puede acceder a mí fácilmente"

Este sábado tuvo lugar en Madrid todo un acontecimiento: el concierto de Isabel Pantoja dentro de su gira de aniversario sobre los escenarios. Un evento al que acudió Terelu Campos. Sin embargo, tal y como adelantaron en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, las relación entre la cantante y la colaboradora no pasa por su mejor momento. Y es que hay una razón de peso por el que ambas están enfadadas: "Puede acceder a mí fácilmente".

Terelu Campos mantuvo una conversación con un reportero de Fiesta cuando acudió al concierto de Isabel Pantoja y la comunicadora aseguró que "he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre. Yo no lo pude hacer por la suya porque yo no puedo acceder a Isabel, pero Isabel sí puede acceder a mí fácilmente".

María Teresa Campos, una presencia emblemática en la televisión española durante más de medio siglo, se distingue por su carisma y estilo inigualable frente a las cámaras.

Originaria de Marruecos en 1941, María Teresa se adentró en el mundo televisivo en la década de los 60, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión española. Su carrera abarca una amplia gama de géneros, desde programas de variedades hasta talk shows y noticias.

Su enfoque cálido y acogedor la convirtió en una favorita del público, proporcionando un espacio seguro para que los invitados compartieran sus vivencias y perspectivas. Su sentido del humor siempre resonó con la audiencia.

A lo largo de su trayectoria, María Teresa ha sido galardonada con numerosos premios, incluido el Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión en 2006 y el premio TP de Oro a toda una vida en 2015.

Fuera del ámbito televisivo, María Teresa se destacó como una ferviente defensora de diversas causas sociales y políticas, especialmente los derechos de las mujeres y el apoyo a personas con discapacidad y pacientes de cáncer.

Además de su éxito profesional, María Teresa fue admirada y querida por su círculo familiar y amistades, manteniendo siempre su humildad y autenticidad como un ejemplo de éxito acompañado de gratitud y modestia.

Isabel Pantoja, una de las voces más destacadas y reconocidas en el panorama musical español, ha dejado una huella indeleble en la industria. Nacida en Sevilla, España, en 1956, ha sido una presencia controvertida y de gran popularidad en el mundo de la música a lo largo de los años.

Desde sus primeros años, Pantoja mostró un talento innato para la música y la actuación, comenzando a deleitar a audiencias locales en fiestas y bodas desde los 19 años. Sin embargo, fue su participación en el concurso televisivo "Benidorm '78" lo que realmente la catapultó a la fama. Desde entonces, ha lanzado al mercado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Pantoja ha sido elogiada por su voz única y su capacidad para interpretar una amplia gama de géneros musicales, desde la copla y la balada hasta el flamenco. Ha sido merecedora de múltiples nominaciones y ha ganado varios premios prestigiosos, entre ellos el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido objeto de críticas por su estilo de vida ostentoso y se ha visto envuelta en varios escándalos públicos, incluida una condena por evasión fiscal. A pesar de ello, ha demostrado ser una mujer de gran fortaleza y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.