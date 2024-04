Adiós a Joaquín Padilla con la llegada de otro nuevo cantante a La ruleta de la suerte: "Eres MUY BUENO"

El jueves 18 de abril, La ruleta de la suerte cumple 18 años en televisión. Por ello, el programa ha preparado una semana de lo más especial.

"Como queremos celebrarlo por todo lo alto con todos los espectadores que hacen posible este aniversario tan especial, os adelantamos algunos detalles que tendrán lugar. Desde el lunes 15 de abril, La ruleta de la suerte comenzará “una clasificación” entre los concursantes: el que consiga llegar a la final en los programas del lunes, martes y miércoles, ¡volverá a concursar el jueves 18! Y esto no es todo, porque además habrá sorpresas, momentos especiales, imágenes inéditas, un poco de nostalgia, mucha alegría e ilusión y un concurso para todos los fanáticos de La ruleta de la suerte, porque vosotros lo hacéis siempre más especial".

Sin lugar a duda, una de las cosas que nunca han faltado a lo largo de estos 18 años en La ruleta de la suerte son la risa y la diversión. Tanto Jorge Fernández, como el resto del equipo, han disfrutado diariamente de la mano de uno de los concursos más entretenidos de la historia de la televisión.

También de la música. Joaquín Padilla y la banda han amenizado todos los días el programa con versiones de éxitos de ayer y de hoy con su particular estilo rock. La única vez que Padilla ha faltado al programa fue durante una baja de tres días, donde fue sustituido por Jota Bejarano, que estuvo en las emisiones del lunes 5, el martes 6 y el miércoles 7 de febrero. El artista se estrenó en el programa cantando Tormenta sideral, de 84 y David Otero.

Jorge le quita el puesto a Joaquín

Con motivo del 18 aniversario y de la fiesta que vive el programa, Jorge Fernández ha hecho algo insólito y ha acompañado a pleno pulmón a Padilla en el micro.

Tal ha sido la actuación que muchos usuarios han valorado la actuación de Jorge. "Canta mejor jorge que el que tienen en la banda". "Olé, que bien canta Jorge!". "Geniales Jorge, Joaquín, todo el equipo, por muchos años más ( por cierto Joaquín, no hagas caso de las críticas, eres MUY BUENO)".

Joaquín Padilla es todoterreno de la música. Está de gira con Iguana Tango, banda que fundó a principios de siglo y que cosechó grandes éxitos en nuestro país. Además, también tiene el dúo Entrelezados, en el que canta con su esposa, Chus Herranz. Ahora, el artista es el nuevo actor principal del musical Jesucristo Superstar'. "Feliz de que la vida me permita poder cumplir un sueño", comentaba en sus redes sociales el cantante de La Ruleta.

Padilla ha subido un vídeo a sus redes sociales dando la noticia a sus seguidores y de lo más emocionado: "Un musical que me cambió la vida la primera vez que lo escuché fue Jesucristo Superstar y de ahí nació la idea de hacer mi ópera rock 'Legado de una Tragedia'. La vida me hace este regalo de poder interpretar el papel de Jesucristo en la representación que vamos a hacer. Un elenco maravilloso con un montaje maravilloso que me va a permitir cumplir mi sueño".