El dolor de una ex concursante de Supervivientes al no quedarse embarazada: "A veces paso por la zona de niños para ver qué conjuntos le compraría a mi hijo, el que no tengo"

Quedarse embarazada, tener un bebé, cuidarlo, vestilo, alomentarlo, protegerlo y, sobre todo, amarlo, es el sueño de muchas mujeres que desean ser madres. Una de ellas es la ex concursante de Supervivientes y colaboradora de Telecinco, Marta Peñate.

La excocnusante de Gran Hermano se ha mostrado de lo más fragil y vulnerable tras derrumbarse ante sus seguidores y confesar la dura realidad que está viviendo. Así, se ha sincerado en un vídeo en el que se ha dejado ver llorando. No es habitual que la colaboradora de televisión se muestre así en público, pero ahora ha querido visibilizar las complicaciones de este proceso de fertilización. Tras no lograr el embarazo en un primer intento, la novia de Tony Spina se enfrenta a un nuevo paso por quirófano. "Siempre os muestro una Marta superdura y la realidad es que no es así", ha comenzado expresando en este vídeo en el que se la ve con el rímel corrido y los ojos enrojecidos. Y es que la colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha reconocido que está siendo muy complicado. "No tengo fuerzas", ha señalado.

Aunque hay días buenos, cargados de esperanza, hay otros en los que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se levanta "sin ganas de seguir adelante". "No quiero parar con mi lucha, pero si hay veces que hay otras que se me hace cuesta arriba", ha reconocido.

Hoy, Marta Peñate pasa de nuevo por quirófano para una biopsia de su endometrio. Una cirugía sencilla, pero que supone para ella un nuevo trago. "Yo empecé con esta lucha sabiendo que era un recorrido de obstáculos por el que tenía que pasar, pero os prometo que se me van las fuerzas", se sincera. "Aunque siempre he mostrado lo bonito, estos momentos también existen y siempre los intento ocultar. Y después de ver a tantas mujeres diciéndome: cómo te mantienes tan fuerte, cómo lo llevas tan bien… no es así, pero no lo enseño por miedo a mostrarme vulnerable", reconoce la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'.

Posteriormente ha soltado la frase que ha partido el corazón de muchos de sus segudiores. "A veces paso por la zona de niños para ver qué conjuntos le compraría a mi hijo, el que no tengo. En fin, espero que esto sirva a alguna futura mamá: no estás sola", ha expresado Marta Peñate.