Supervivientes silencia a Carmen Borrego y le pone un veto: "Estoy en un conflicto de intereses"

No hay ninguna duda de que Carmen Borrego es el personaje televisivo del momento. Su participación en Supervivientes, pese a que por problemas de salud fue bastante efímera, le ha catapultado a un nuevo nivel de exposición en el que cada movimiento y palabra está analizado al detalle. Esto se ha potenciado aún más después de que su hijo saliese en una revista junto a su exmujer, anunciando su separación y acusando a Borrego por ello.

Después de unas semanas de agitación, las aguas van calmándose poco a poco y Borrego puede acudir a los platós a comentar otros temas además de sus asuntos familiares. Precisamente, la hermana menor de Terelu Campos acudió al plató de 'Vamos a ver' para hablar de su paso en Supervivientes y cómo está viendo el concurso. Al tratarse de una participante de esta edición Borrego conoce las tramas que pasan detrás de cámaras, lo que más interesa.

Actualmente, el tema que más sospechas está levantando es la enemistad entre la asturiana Arantxa del Sol y Ángel Cristo. Durante las primeras semanas ambos mantuvieron una muy buena relación, siendo inseparables. Pero, de un día para otro, todo el buen rollo se terminó y no volvieron a llevarse bien. Después del último juego de localización, Arantxa y Ángel volvieron a verse las caras, protagonizando un tenso reencuentro.

Ambos decidieron no dirigirse la palabra, una actitud que ha vuelto a levantar rumores al respecto. "¿Carmen tú sabes lo que ha pasado?", preguntó en medio del programa César Muñoz, a lo que Borrego contestaba de forma afirmativa. "Yo sé lo que ha pasado, pero no lo puedo contar". Una respuesta que levantó todavía más dudas acerca del tema y del secretismo que lo rodea.

Sin embargo, Sandra Barneda entró al tema para aclarar las cosas. "No lo puede contar, lo puede contar en un plató de una de las galas de Supervivientes pero aquí no lo puede contar porque aquí no está en calidad de ex concursante", determinó la presentadora. Pese al aviso, Muñoz insistió para ver si sacaba algo de información. "Pero si es la ganadora moral de Supervivientes 2024’".

Barneda, por su parte, quiso zanjar el tema, dejando claro que no depende de ellos que esa información se contaba en el plató de 'Vamos a ver' o no, pero aseguró que Borrego no va a detallar nada de la relación entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo. "No lo puede contar. Estoy en un conflicto de intereses porque luego vendrán los directores de Supervivientes y me dirán oye cómo has dejado que Carmen cuente esto".