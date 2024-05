Primero Bigote Arrocet y ahora Carlos Cánovas: las confesiones de Marta de Pablo sobre sus romances

Marta de Pablo ha tenido una semana de lo más completa después de pasar por varios platós donde ha destapado la supuesta infidelidad que Bigote Arrocet cometió cuando estaba con María Teresea Campos. La exazafata del '1, 2, 3' afirmó que estuvo con el cómico cuando atravesaba una situación complicada con la periodista.

Con estas acusaciones todavía encima de la mesa, ha salido una nueva noticia que relaciona a Marta con otra persona que también estaba con pareja. En este caso, con Carlos Cánovas con el que mantuvo un romance mientras estaba con Silvia Tortosa.

"Carlos no es Edmundo. Es una persona honesta, sincera, consecuente, respetuosa y es todo un caballero", ha explicado Marta de Pablo, afirmando que mantuvo algo con el fotógrafo, pero que la relación que mantenían era distinta a la que tuvo con Bigote Arrocet. "Voy a decir una cosa que me dejará mal, pero me da igual. Mis ex siempre han querido retomar algún tipo de actividad conmigo".

La infidelidad de Edmundo Arrocet

Edmundo Arrocet ha pasado de protagonizar los ataques contra la familia Campos a encontrarse en el punto de mira y sufrir una de las acusaciones más grandes que se han visto en los últimos años. El cómico siempre ha estado bajo sospecha acerca de las posibles infidelidades que pudo haber cometido durante su relación con María Teresa Campos. Sin embargo, él siempre las ha negado y nunca se han podido demostrar ni han salido pruebas.

Pero parece que todo ha cambiado. Después de afirmar en el programa 'De viernes' que él nunca ha sido infiel, una persona ha salido una semana después a desmentir esta afirmación. Marta de Pablo acudió al programa TardeAR para detallar como fue su relación con Bigote Arrocet y si coincidió en el tiempo mientras salía con Teresa Campos.

Esta modelo afirmó haber conocido al cómico durante el programa '1, 2, 3' en donde ambos trabajaban. Sin embargo, en ese momento no surgió la chispa del amor ya que, entre otras cosas, Arrocet tenía novia en ese momento. "Nos hemos visto durante toda la vida, hemos sido amigos", afirmaba de Pablo sobre el momento en el que ambos se conocieron.

El tiempo fue pasando, Edmundo se fue a Chile y Marta se quedó en España. Años después y posterior a la muerte de su mujer, se volvieron a ver. "Después volvimos a vernos y retomamos un poco el contacto", explica la invitada.

En ese punto, la relación entre ambos empezó a ser más estrecha llegando a un punto en el que empezaron a mantener un romance. "Sí, tuvimos una relación, estuvimos saliendo juntos y antes ya habíamos estado juntos". Posteriormente, también continuaron saliendo después de que se rompiese la relación entre el cómico y María Teresa Campos: "Quedamos, nos vemos y sí, retomamos nuestra relación", le dijo Bigote Arrocet, explicando que estaba soltero de nuevo.

"Será un viva la virgen. Es un hombre que tiene ese defecto, que lo de la fidelidad no va con él", explicaba la periodista, que también confesó que Arrocet le llegó a comentar que seguía viviendo con Teresa Campos, pero que habían dejado la relación de forma definitiva. Estas declaraciones dejan clara la supuesta infidelidad, siendo la primera en salir a la luz. "Es la primera vez que alguien verbaliza que le ha sido infiel".