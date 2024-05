Concursantes de MasterChef sentencian el concurso: afirman que la dirección escoge los expulsados.

Pablo Pérez fue uno de los concursantes más destacados de su año en MasterChef 3, en donde además de ser uno de las ediciones que ayudaron a crear la fama del concurso de cocina, también dejó un momento histórico en la televisión. El concursante ha dado una entrevista en la que afirma cosas no sabidas de la cadena.

En específico habló del momento 'León come gamba', en donde los jueces ridiculizaron a un concursante después de entregar un plato que se volvió viral en aquel momento. "Los 14 concursantes que quedábamos estábamos muy afectados, llorando por todo lo que había sucedido en plató. Y eso que en pantalla no se vio ni la cuarta parte de lo que pasó. Nos metieron en el cuarto donde hacemos los descansos y, en medio de ese silencio sepulcral, una de las jefas nos dijo, sonriendo y aplaudiendo: ‘¡Vaya programa nos habéis regalado!", explicó Pablo.

"Alberto estaba llorando a mares y vi a las responsables del programa bailando de alegría y diciendo que se iban a hacer ricas con lo que había pasado con él", señaló, destacando la falta de empatía de ciertas personas del programa. "Niegan lo innegable. Llegabas a escuchar cómo decían por el pinganillo a los jueces a qué concursante tenían que expulsar, pero ellos te seguían diciendo que no era así. Piensas que te van a cuidar y terminas sintiéndote como una mierda, con todo el mundo hablándote mal.

También afirma que es la propia productora la que busca confrontar a los participantes, algo que han dicho muchos concursantes con anterioridad. "La productora busca que el espectador entre en conflicto con los concursantes. Expone al escarnio público a personas anónimas. A mí me pusieron la etiqueta del llorón y me supuso una serie de críticas que afectó a mi familia. ¿Qué necesidad?".

De cuando se presentó Pablo a hoy en día, las cosas han cambiado asegura el concursante, que explica que ahora no se busca solo a buenos cocineros, sino que quieren personas que respondan delante de las cámaras. "No hay derecho a que utilicen a personas para dar espectáculo ridiculizándolos. Personas que han hecho el casting este año me cuentan que ya no te hacen pruebas gastronómicas como nos pasaba a nosotros, sino pruebas de cámara y que les cuentes tu vida, aunque no sepas cocinar. La diferencia de lo que busca ahora el programa es muy clara".

Por último, señaló que es lógico que el programa busque buenos índices de audiencia, pero no a costa de otras personas y menos siendo TVE. "MasterChef no deja de ser un negocio al que tienen que sacarle rédito el problema es que lo logren con presupuestos de una cadena pública".