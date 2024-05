Sale a la luz uno de los secretos mejor guardados de Fabiola Martínez antes de conocer a Bertín Osborne: "Me hicieron un estropicio"

Fabiola Martínez sigue adelante con su vida. Tras su divorcio de Bertín Osborne, la venezolana se ha centrado en sus proyectos profesionales y en su faceta como madre. Ahora, la que exmodelo está inmersa en Baila como puedas, el nuevo reality de TVE en el que un grupo de famosos tendrá que demostrar que son los mejores en la pista de baile.

Además de en sus andaduras televisivas, la empresaria también tiene tiempo para compartir en sus redes su día a día junto a sus hijos, sus planes con amigas y algunas sorprendentes fotos de su pasado.

En esta ocasión, la televisiva sacaba de su particular archivo una imagen de cuando se presentó a Miss Venezuela. Una fotografía en blanco y negro de su pasado como miss en la que luce una imagen muy distinta a la que nos tiene acostumbrados. Un rasgo de su rostro es el que llama la atención por encima del resto. Sus cejas, visiblemente más finas, acaparan todo el protagonismo y la modelo no ha tardado en contestar.

Imagen del pasado

La relación de Fabiola Martínez y Bertín Osborne es ya cosa del pasado, aunque siempre estarán unidos por los dos hijos que tienen en común y que para ambos son lo más importante.

Por su parte, Fabiola se ha dedicado a encontrarse a sí misma, se ha centrado en su trabajo y en sus hijos y ha tratado de mantenerse al margen de las polémicas que han rodeado a su expareja.

Tras la separación, Fabiola ha aprovechado las posibilidades laborales que se le han ido presentando, colaborando con el programa presentado por Sonsoles Ónega o participando en Baila como puedas.

No es la primera vez que Fabiola se dedica al mundo del espectáculo, de hecho, antes de que Bertín Osborne llegara a su vida, ella ya había dedicado una buena parte de su vida a su carrera como modelo y actriz, aunque, antes de todo esto, comenzó a estudiar Medicina, carrera que dejó.

Estudiaba el primer curso de esta carrera cuando se presentó con 20 años al certamen de Miss Venezuela; era el año 1993 y lo hacía bajo la banda de Miss Zulia. No ganó, pero su vida cambió por completo.

De esta experiencia se llevó algunos recuerdos buenos y otros no tanto, tal y como reveló en una entrevista con EL Mundo: “Cuando me presenté a Miss Venezuela, me levantaron las cejas sin mi consentimiento. Me hicieron un estropicio… Yo las tenía muy bien, pero me cogieron un punto en cada lado y parecía el demonio de Tasmania”, revelaba.