Marta Riesco se lanza a conquistar a Cristian Suescun tras su noche de pasión: "Es la leche"

Marta Riesco cada vez que habla sube el pan. Tras abandonar la pequeña pantalla después de que saliese a la luz su relación con Antonio David Flores, recordemos que el ex de Rocío Carrasco estaba casado con Olga Moreno cuando empezó una relación paralela con la reportera, la joven acababa convirtiéndose en personaje público.

Después de que su romance con el exguardia civil saltase por los aires, la exreportera ha dado a conocer su nuevo affaire con el hermano de Sofía Suescun.

Un romance sobre el que se atreve a confesar que no le importaría repetir.

¿Nuevo novio?

Sorpresa mayúscula la que se llevaron los seguidores de Marta Riesco cuando hace una semana la cuenta de Instagram 'La Cuernis' publicaba un vídeo de su noche de pasión en una discoteca de Talavera de la Reina con otro rostro muy conocido de nuestro país, Cristian Suescun. Tomándose con mucho sentido del humor su pillada, la ex de Antonio David Flores dejaba claro en un vídeo publicado en sus redes sociales que no mantiene ninguna relación con el hermano de Sofía Suescun, pero no ocultaba que se lo había pasado muy bien con él.

Y ahora reaparece para contarnos cómo fue su 'noche loca' y si estaría dispuesta a repetirla otra vez: "Cristian es la leche, es muy buena gente. Le conozco hace muchísimos años, conmigo siempre se ha portado muy bien, le tengo un cariño increible y bueno, ya sé que quedó patente. Pero vamos, que somos colegas" confiesa, dejando la puerta abierta a que vuelva a suceder algo con el hijo de Mayte Galdeano.

"Para un día que nos rozamos nos pillan, entonces ya... No sé, la verdad es que en eso soy todavía un poquillo inocente y me parece mentira que sea noticia. Iba yo contenta y hubo ahí un acercamiento, pero no hay ningún tipo de relación. Estoy disfrutona, pasándomelo bien. Fue un meneillo de la noche, un poquito de jarana, unas copillas, un bailoteo, pam, pam. Y muy bien, te quiero decir. Me lo pasé genial y si se repite, pues oye, eso que me llevo pal body" ha asegurado con una gran sonrisa.

De salir algo de ahí, formaría parte de una de las familias más televisivas de nuestro país, con Sofía Suescun, Mayte Galdeano y Kiko Jiménez: "Sería divertido, tenía mucho trato con ellos y la verdad que me caen muy bien. Sería un entretenimiento y esa suegra hombre por favor" ha exclamado divertida.