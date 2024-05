Un extrabajador de Telecinco acusa a Lyida Lozando de dejarle en el paro: “Esto que estás haciendo es una golfería”

Tan solo se han emitido cuatro programas y, sin embargo, el ambiente está ya más que caldeado. La tensión se corta en el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ que emite por las tardes de lunes a viernes vía streaming el Canal Quickie. Y es que los cimientos de la nueva apuesta de la antigua productora de ‘Sálvame’ y de buena parte del elenco más reconocido del programa, ha sufrido hoy un fuerte terremoto. ¿El motivo? Unas muy duras acusaciones de Víctor Sandoval lanzadas hacia Lydia Lozano que han desatado el enfado monumental de la ex concursante de ‘Baila como puedas’ de Televisión Española.

Según el ex marido de Nacho Polo, Lydia Lozano habría sido la responsable directa de que él no tuviera trabajo en el pasado. Algo que la periodista desmintió e intentó dejar pasar al ser un reproche totalmente infundado. “No quiero volver a la cadena de enfrente y a lo que ocurrió porque me parece un auténtico coñazo. Te inventastes que yo te había puesto verde a los directores”, decía al principio de una conversación que rápidamente, sin embargo, escaló de tono hasta convertirse en una fuerte discusión. “Yo no inventé. Estaban María, Alberto y Valldeperas al lado”, respondía Sandoval que afirmaba con rotundidad que Lydia Lozano “me dejó en paro”.

“Es maligna”

Unas declaraciones muy duras a las que enseguida le salieron críticas. María Patiño por ejemplo, ponía en duda la gravedad de las acusaciones preguntándole directamente a Víctor Sandoval si Lydia Lozano realmente tenía el poder para dejarle en paro. “No, pero si malmete a los directores y los directores dicen les estoy poniendo verde…” contestaba el ex de Nacho Polo, que recordaba con todos los detalles a los espectadores que el percance en cuestión se había producido casi tres años atrás. “Resumen: esta señora (Lydia Lozano) se supone que malmete. Al director ese día le dijo que yo estaba poniendo verde a Alberto (uno de los directores de ‘Sálvame’) y que era malísimo mientras que Valldeperas (otro de los directores de ‘Sálvame’) era el santo. Y era mentira, pero no era la primera vez que lo hacía. Si malmetes por detrás a un director para que no te lleve, digo yo que no te llevará”, concluía sin convencer a ninguno de sus compañeros de programa.

“¿Me vas a decir tú a mí que eso provoca que los directores te quiten tu pan?", opinaba Patiño. “Esto que estás haciendo es una golfería”, apuntaba por su parte, Kiko Matamoros a la vez que Belen Estebán trataba de convencer a Víctor de que se olvidara del tema. "Cuando estábamos en las mesas, te decía que hablaras, que no habías hablado en toda la tarde, que luego te iban a contar los minutos", se defendía finalmente la acusada con un comentario que no gustó nada al ex marido de Nacho Polo que terminó declarando que Lydia “estaba metiendo mierda de mí y apuñalándome. Es maligna”.