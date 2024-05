Fabio y Violeta, fuera de Superviviente All Stars por su inminente paternidad

Fabio y Violeta son los protagonistas de una de las historias de amor más sonadas de la historia de Supervivientes. El reality de Telecinco ha juntado en sus ediciones a algunos de los personajes más relevantes del mundo mediático, propiciando así romances que se han sellado incluso con descendencia, como ha sido el caso de esta pareja.

Mangriñán y Fabio se conocieron en el año 2019 y, pese a no estar exentos de polémica, ambos decidieron seguir adelante con su amor. Ahora, cinco años después, forman una estampa familiar preciosa con dos niñas que además les obliga a medir con precisión sus asuntos familiares.

Guía, que apenas tiene tres meses y medio, ha sido la razón principal por la que la pareja ha dicho "no" a regresar juntos al reality donde se conocieron. A pesar de haber recibido la llamada de 'Supervivientes All Stars', ambos han tenido que decir que no. Violeta ha publicado un vídeo en sus redes sociales explicando los motivos de su negativa: "Parece ser que van a juntar a supervivientes de otras ediciones y el formato es más corto. Hace un mes nos contactaron para ir pero por motivos evidentes no puedo ir: tengo una bebé de tres meses y medio y estoy a punto de abrir 'Maison Matcha', que de hecho abro en septiembre y es cuando empieza el reality".

Por su parte, Fabio también cuenta con un calendario bastante limitado a estas alturas: "Fabio también tiene un montón de fechas cerradas en festivales este verano y no daba tiempo". No obstante, Mangriñán quiso dejar claro que no se trataba de un asunto personal: "Sabéis de sobra que jamás he renegado del mundo reality, siempre he estado orgullosa y más que orgullosa porque gracias a esos realities muchos me habéis podido conocer. Además, si no hubiese participado en Supervivientes seguramente nunca hubiera conocido al padre de mis dos hijas, que son maravillosas"