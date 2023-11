La vida de los famosos está llena de sucesos e infortunios de lo más extraños que realmente podrían ocurrirle a cualquier mortal, pero lo cierto es que verlo desde la perspectiva de las redes le da un tinte mucho más asombroso. Algo así es lo que le ha ocurrido a Violeta Mangriñán esta mañana cuando se ha despertado y se ha encontrado con una sorpresa cuanto menos desagradable: todo el suelo de la casa estaba lleno de heces.

Incrédula ante lo que acababa de pasar, Mangriñán acudió a su perfil para comentarlo con sus seguidores porque no daba crédito. Aun así, quiso tomarse esta experiencia con humor y evitar estresarse de más durante el último trimestre de su segundo embarazo: "Si pisar caca trae suerte lo de anoche va a traernos una fortuna".

Un accidente fortuito

¿Qué fue lo que ocurrió en casa de la influencer para encontrarse con este estropicio nada más levantarse de la cama? La respuesta no es ni más ni menos que su perrita Canela. La pequeña mascota de la familia tuvo un imprevisto de grandes magnitudes: "No sabemos lo que ha pasado con Canela esta noche pero hemos amanecido con toda la casa cagada".

Violeta amplió la información sobre lo que había pasado: "Cuando digo todo es todo, había diarrea por todas partes, llevamos desde las siete de la mañana limpiandio y desinfectando, ha restregado el culete por todas partes y yo no he visto cosa igual en casa nunca, me voy a llevarla al veterinario ya mismo. Ale, buenos días para el que los tenga".

Un momento familiar

Violeta Mangriñán y Fabbio se encuentran en un momento vital muy especial. Con una niña ya en brazos, la familia espera recibir con los brazos abiertos a Gia, la pequeña de la familia. Será la segunda y última hija que tendrá la pareja, algo que Violeta ha querido dejar bastante claro.

Hace poco, la influencer se encontró con otro comentario al respecto y tuvo que aclararlo de nuevo: "¿Solo dos bebes? Si tienes 3 serías familia numerosa y tendrías descuentos por eso". Violeta no dudó en responder de manera directa: "No, este va a ser mi último embarazo. No tengo ningún tipo de curiosidad ni nostalgia por tener un hijo varón y tampoco me hace ilusión tener más hijos".

Violeta Mangriñán ha tomado la decisión de no buscar un niño y es bastante tajante con ello. "Me preguntáis a menudo si no me arrepentiré de no buscar el niño, la respuesta es no y siempre será no".

Violeta y Fabbio empezaron su romance en pleno programa televisivo. La audiencia fue testigo de cómo la relación de Mangriñán con Julen se rompía en directo después de enamorarse también a ojos públicos. Lo que empezó en Mujeres y Hombres y Viceversa se rompió en Supervivientes. De la misma isla salió de la mano con el que es su actual pareja y con el que parece que todo va sobre ruedas.