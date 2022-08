El mundo de la moda está continuamente reinventándose. Desde las grandes marcas y diseñadores, aportan nuevos modelos, prendas e ideas cada temporada a precios poco accesibles a través de los que, posteriormente, tiendas de menos estatus crean su propia versión a un precio asequible. Pasa constantemente con cada producto que sale; todas las zapatillas de moda que llevan las celebridades a precios desorbitados encuentran en seguida un reflejo en las marcas blancas. Además, ha surgido con más fuerza estos últimos años la reventa de prendas cuya producción es limitada, lo que encarece su valor y genera gran expectación en torno a nuevas versiones del mismo producto.

Estos días se ha popularizado en las redes sociales un nuevo producto de lujo cuyo precio ha hecho a más de uno llevarse las manos a la cabeza. Se trata de una pulsera que trata de imitar a la típica brida utilizada como herramienta, pero de colores llamativos. No queda ahí la cosa, porque también se pone a la venta la versión en anillo. En el caso de la pulsera, su precio roza los 600 euros (588 dólares); el anillo baja un poco el coste hasta los casi 400 euros (390 dólares). Las redes sociales se han lanzado a comentar su opinión al respecto desde el humor y la incredulidad, partiendo desde la comparación a Balenciaga: "Tenemos herederos de Balenciaga, bridas a casi 600€". El resto de usuarios continuaron al hilo de este comentario: "Tengo 100.000€ en la maleta de las herramientas y no lo sabía"; "Bridas con nombre de Pokémon a 600€ como nunca se me ocurrió me cago en mi vida"; "Por que el "anillo" tiene nombre de pokemon?"; "Joder, el collar antiparasitario se nuestra perra sólo cuesta unos 30 pavos y es igualito, aunque más largo".

A partir de esta imagen, han continuado compartiendo productos de la misma marca, como una pulsera de imperdibles, un pendiente de clip, una pulsera de cadena gruesa, etc. Para sorpresa de los usuarios, el producto no tardó en agotarse: "Ojo, que en la web oficial se han quedado sin stock. Al menos reconocen que son "objetos utilitarios clásicos reimaginados".