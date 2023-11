Para muchos consumidores el papel de aluminio es un elemento esencial en casa. Nunca está de más contar con uno de estos rollos para solucionar cualquier imprevisto que surja el día a día. A pesar de que le hayan salido decenas de usos además del principal, su utilidad reside principalmente en envolver alimentos.

El papel de aluminio se usa sobre todo para envolver alimentos y conservarlos, ya sea en la nevera o en el congelador. Si coges un rollo de los que tienes por la cocina, te darás cuenta de que las dos caras son diferentes: la que da al exterior es más brillante y tiene una textura más suave. Si alguna vez te has preguntado si esto realmente tiene un porqué, lo cierto es que no. Por norma general, colocamos la parte brillante hacia afuera, pero el único motivo es la forma en la que se fabrica. No te preocupes si envolviste el bocadillo de tu hijo por la cara que no era; no habrá ninguna diferencia.

Por otro lado, se convierte en una solución ideal para transportar comida y que retenga un poco la temperatura. Ten en cuenta que, al tratarse de un producto opaco, no dejará pasar la luz, así que el contenido estará más protegido del exterior. Ojo, porque también es ideal si necesitamos almacenar alimentos en lugares con muy poco espacio.

Encontrar un nuevo aliado

Eso sí, todos los productos con ventajas cuentan también con sus desventajas, que en el caso del papel de aluminio parten principalmente del impacto climático que produce. El material con el que está fabricado es muy difícil de reciclar, además de que su textura, una vez se arruga no vuelve a recuperar su forma. Hay que tener en cuenta también su fragilidad; más de una vez te habrás encontrado con el bocadillo al descubierto después de sacarlo de la mochila porque se ha roto el papel que lo recubría.

Sea como sea, contar con un rollo de papel de aluminio siempre podrá salvarte de cualquier apuro, aunque hoy en día ya han salido al mercado algún que otro sustituto. Seguramente uno de los usos que más le des es el de envolver el almuerzo de los más pequeños de la casa para que lo transporten al colegio sin que surjan imprevistos. Hay que tener en cuenta que antes de que se popularizara su uso, ya existían otra serie de productos para portar el almuerzo, como son las clásicas fiambreras que hoy podemos encontrar por cualquier parte. No obstante, no será tan sencillo que entre en la mochila y lo más seguro es que tengan que llevarlo aparte.

Un útil que sí que podrás meter en los bolsillos pequeños es la funda para el bocadillo. Este producto está pensado para transportarlos a cualquier parte y volver a utilizarlos las veces que haga falta.

Invierno, momento de reinventarse

Un uso muy común que se le da también al papel de aluminio, sobre todo durante esta época del año, es el de colocar una tira larga en la pared del radiador. Si lo colocas justo detrás, conseguirás retener el calor en la estancia, ya que actúa como una especie de aislante.