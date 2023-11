¡Qué tragedia! Cualquiera tiene un descuido con las sartenes que terminan causando un auténtico desastre en nuestras superficies. Los surcos quemados sobre la madera no pasan desapercibidos para nadie ante una mesa desnuda sin manteles que la vistan.

La madera barnizada suele dañarse con facilidad y no será raro si un día te encuentras con alguna marca que certifique el vino que tomaste la noche anterior. El café o las bebidas de este tono suelen hacerse bastante evidentes cuando salpican sobre cualquier mueble o tapicería.

Los surcos son muy difíciles de eliminar, más aun si se tratan de quemaduras generadas en la superficie. Lo más recomendable con esta clase de manchas es que contemos con algún elemento que actúe como salvamanteles. Y es que, por norma general, estas altas temperaturas suelen traspasar incluso estas telas finas y atacar a la madera, con lo que cualquier elemento separador y aislante del calor es más que necesario.

Ten en cuenta que las sartenes están hechas de metal, un alto transmisor del calor que es un gran aliado a la hora de acelerar el cocinado de la comida, pero no para protegernos de las altas temperaturas a las que se ha expuesto durante el cocinado. Las sartenes no cuentan con mangos de plástico y silicona por casualidad; estos elementos no conducen el calor, así que son un aliado perfecto para manejarlas.

Soluciones de corcho

Sin duda alguna las mejores soluciones son los salvamanteles, puesto que permitirán salvar cualquiera de tus superficies del daño que puedan causar las temperaturas elevadas de ollas y sartenes. A la hora de servir la comida en la mesa, será mucho más cómodo hacerle un sitio en el centro.

Ikea cuenta con un salvamanteles llamado Heat. Se trata de una solución de corcho natural de 19 centímetros de diámetro para proteger mesas y manteles "de las desagradables marcas provocadas por el calor". Su tamaño no será un impedimento para apoyar sartenes de mayor diámetro; tan solo tendrás que juntar las tres undades que vienen por paquete, con un precio de 3,99 euros.

Sin embargo, el catálogo cuenta con otra solución más grande en forma rectangular muy similar a la de una tabla para cortar los alimentos. En este caso, lleva el mismo nombre y está indicado para apoyar directamente platos más grandes, como las fuentes que salen desde el horno. Sus medidas son de 23 x17 centímetros y tiene el mismo precio, 3,99 euros.

Por otro lado, puedes hacerte con una manopla con el nombre de Sandviva para sacar los envases calientes del horno. Este artículo de silicona tiene un pecio de 3,99 euros y es un aliado ideal para servir los alimentos sin correr el riesgo de quemarte las manos gracias a la silicona, un aislante ideal que además proporciona mejor agarre.