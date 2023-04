A la hora de viajar, una de las cosas más importantes es hacerlo con poco equipaje y lo más ligero posible, sobre todo si la escapada es corta y te hospedas en una casa que no es tuya. Por eso conviene dejar los artículos más pesados en casa y hacer una selección muy determinada para saber qué meter en la maleta. Uno de los problemas más habituales es encontrar ropa arrugada a la hora de deshacer el equipaje. Si bien existen métodos que tratan de evitar este tipo de situaciones -formas específicas de doblar la ropa, técnicas, etc.- a veces es inevitable encontrarse una camisa que no esté perfectamente lisa.

En cuanto a los productos, las redes sociales son un gran aliciente para que estos se popularicen y conviertan en algo habitual. Es algo muy habitual encontrar hoy en día nuevos inventos que busquen solucionar las tareas que normalmente cumplen los otros productos electrónicos más grandes. Amazon sin duda es una de las empresas más conocidas en el mundo entero desde hace unos años. En su catálogo pueden encontrarse infinidad de categorías entre las que dar con lo que buscas y que más se asemeje a las características y el precio que prefieras. Las listas de los productos más vendidos de la web se actualizan cada hora y registra cuáles están siendo los favoritos de sus usuarios por temática. Las planchas portátiles son un elemento de lo más común y su popularidad no es algo nuevo. Sin embargo, hace poco se ha hecho viral un modelo específico en Tik Tok. Algunos de estos modelos son demasiado grandes para su transporte, pero el que se muestra en el vídeo es plegable. Se trata de unas planchas de vapor con mango para manejarla más fácilmente. Sus precios rondan los 23 euros, aunque depende de las características y el tipo de plancha por la que optes. La primera de la lista es de la marca Duronic y cuenta con una bolsa para su transporte. El precio en este caso es de 33,99 euros.