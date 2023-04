En nuestra vida, nos veremos obligados a tender la ropa en casa. Una situación que se da cuando quizás la casa no tiene balcones o terrazas. O cuando los tenemos pero por razones de decoro no podemos usarlos en el edificio de apartamentos. Otras veces, simplemente por la persistencia del mal tiempo, no podemos tender la ropa al aire libre y es inevitable hacerlo dentro.

Reconozcámoslo, mantener un tendedero dentro de la casa y en el camino durante varios días no es ciertamente lo mejor. Sobre todo en una casa de pocos metros cuadrados. Afortunadamente, hay algunas soluciones que ocupan poco espacio. Para no tener problemas de desorden, debemos considerar otros modelos de tendederos además de los habituales horizontales y plegables. El más eficaz y especialmente discreto es el tendedero retráctil. Hay diferentes tipos, como los horizontales de pared. Será posible sacar las cuerdas para colgar la ropa en ellas cuando sea necesario y luego doblarlas escondiéndolas. También hay modelos de techo retráctil que se abren sólo cuando es necesario. Lo mejor es colocarlos en el baño, encima del plato de ducha o sobre la bañera, por dos razones. Una de ellas es evitar que los paños que gotean mojen el suelo. La segunda es que, gracias al vapor producido, podíamos secar la ropa rápidamente en casa sin necesidad de una secadora incluso en invierno. Otras alternativas son la torre o el tendedero de paraguas. Aunque son más voluminosas, ofrecen más espacio para colgar sábanas, cortinas, ropa sucia y ropa. Las de torre tienen varias rejillas de alambres desarrolladas verticalmente y a menudo también están equipadas con una bandeja de goteo. Las de paraguas también se desarrollan en vertical y, por tanto, ocupan espacio por encima y no en el suelo. No menos eficaz es un perchero equipado con perchas para poder colgar perfectamente las camisas y la ropa y no plancharlas después. Hay que añadir que estas soluciones permitirán luego colgar la ropa sin pinzas y así dejar marcas, lo que nos evitará tener que usar la plancha. El producto que ha desatado la locura Lidl se ha convertido en algo más que un supermercado. A su enorme gama de alimentos, se unen otros muchos productos para el hogar, como son sus muebles (prueba de ello es la nueva estantería con forma de hexágono) o sus cubos de basura, que se han agotado rápidamente en su tienda online. En esta ocasión se trata de un tendedero vertical. Este tendedero vertical, con 10 barras para colgar la ropa, es plegable -por lo que permite ahorrar espacio- y se puede encontrar en su tienda online por 26,99 euros. Es ideal para casas con poco espacio, tiene dos estribos de seguridad para evitar su repliegue voluntario y va revestido con un armazón de bambú de alta calidad. Puede cargar con hasta 10 kilos de peso y sus medidas -por si estás dudando de si entra en tu casa- son las siguientes: Longitud total de las varillas: aprox. 16 m. Desplegado: aprox. 74 x 59,5 x 155 cm. Este tendedero es apto para interiores como para terrazas o balcones cubiertos. Sin duda, es un artículo barato y que ofrece muchas prestaciones, sobre todo cuando llega el invierno y la tendencia es a secar la ropa dentro de casa.