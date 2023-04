A la hora de poner una lavadora hay que tener muchas cosas en cuenta. No vale con echar mano al cesto de la ropa sucia de manera aleatoria y meter todo lo posible dentro. Cada tejido o color tiene unas necesidades determinadas y el resultado mejorará si optamos por elegir un programa más acorde a cada prenda. Sin embargo, no todas las manchas salen fácilmente. A veces los accidentes hacen que una camiseta o pantalón acabe salpicado de aceite, pintado con un bolígrafo, etc. y el proceso de esa prenda determinada ha de ser distinto.

Ante este tipo de circunstancias, lo más sencillo es solucionar el problema lo antes posible y lavar la prenda por separado. Aun así, a veces no contamos con tiempo suficiente o se nos acumula la ropa manchada y tenemos que dejarlo para otro momento. En las redes sociales surgen trucos constantemente para facilitar las tareas de limpieza y orden y mantener un entorno confortable de manera más sencilla. No siempre es necesario acudir al supermercado a comprar un producto de limpieza específico o contar con mucho espacio para almacenar nuestras pertenencias de manera ordenada. Por eso, estos trucos de la abuela suelen ser útiles para aplicarlos según nos convenga en cada rutina personal. #trucos #oraganizacion #productividad ♬ She Share Story (for Vlog) - 山口夕依 @noracasanovapsicologia Productividad al poner la lavadora ✨ #orden A la hora de echar la ropa a lavar, lo más práctico es contar con un cesto para la ropa sucia donde meter todas las prendas listas para lavar. No obstante, aquí se mezclará toda la ropa, así que si cuentas con algunos tejidos manchados, lo conveniente es que lo separes para que, a la hora de poner la lavadora, no te olvides. Una usuaria de Tik Tok ha compartido un consejo muy sencillo para tenerlas localizadas. Consiste simplemente en contar con una bolsa en la que meter la ropa que necesite de otro tipo de limpieza cada vez que se manche. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.