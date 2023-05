Ahora que se acercan las vacaciones todo el mundo quiere dejar su casa sin correr ningún tipo de riesgo. Aunque esa sensación de inseguridad no se corresponda con la realidad y no corras ningún peligro, hay quienes apuestan por aplicar ciertas medidas. No todo pasa por poner una alarma en casa. Existen ciertos elementos al alcance de cualquiera que podrás conseguir en tiendas y que funcionan produciendo un sonido estridente para evadir posibles intrusos. No obstante, no siempre querremos ahuyentar a dichas visitas. Recibir con un timbre melódico tiene su encanto para muchos.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Adiós a las bolistas de caca de los perros: el artilugio de Lidl más limpio que las recoge por ti Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. El líquido milagroso de Lidl que deja la campana de la cocina como recién comprada: adiós a la grasa con una pasada Este artículo que ahora se incorpora al catálogo está destinado a añadirle una protección adicional a la casa. Lidl ha sacado a la venta varios productos de este tipo, entre ellos este felpudo invisible antirrobos. Se trata de una alfombrilla de color negro que contiene un sensor de presión para colocar debajo del felpudo habitual para hacerlo invisible. Al pisarlo sonará una alarma o un timbre, en función de lo que elijas. Además, funciona a base de pilas para no tenerlo enchufado a la red eléctrica y se adapta a la mayoría de felpudos comunes -56 x 36 centímetros-. Está hecho a base de plástico y pvc y tiene un peso de un kilo, aproximadamente. Su precio es de 19,99 euros.