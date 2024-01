Segundo desplante de Bertín Osborne en lo que va de semana; esta vez, tras el fallecimiento de un amigo cercano. El cantante habría preferido no acudir a tanatorio en el que familiares y amigos cercanos velaban a Paco Arévalo por una enfermedad de la que aún no hay confirmación.

Así lo ha revelado el programa de Telecinco 'Vamos a Ver', que se ha desplazado hasta el tanatorio de Valencia en el que descansa el cuerpo de Arévalo. El humorista falleció el 3 de enero a los 76 años tras una indisposición que se alargó durante varios días y el entierro tendrá lugar en torno a las 12.45 horas del viernes.

Quien nadie sabe si acudirá es Bertín Osborne. El humorista y el cantante se conocieron en los platós de 'Un, dos, tres' y desde entonces mantuvieron un trato muy cercano al forjarse una amistad que les llevó incluso a protagonizar una obra de teatro. Pese a un distanciamiento que les duró meses, ambos se reconciliaron ante las cámaras de 'Mi casa es la tuya'. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que Bertín no ha aparecido durante el velatorio de su compañero de vida?

La razón sería, según la información que ha podido recopilar 'Vamos a Ver', que el cantante tiene covid: "seguimos muy pendiente de la posible llegada y esperaremos en las siguientes horas que se confirma esta información", informaba la reportera que se desplazó hasta Valencia.

De todas formas, según parece Bertín Osborne no habría dado ni las condolencias a la familia tras lo sucedido. El hijo de Arévalo confirmó al programa de Telecinco que no había recibido ninguna llamada del que fuera amigo íntimo de su padre.

En el centro de la polémica

La ausencia del cantante no ha caído en saco roto. Recordemos que Bertín lleva varios meses envuelto en la polémica en cuanto a su nueva paternidad a la que ha decidido renunciar. El ruido de los medios resuena aún con más fuerza en torno a la casa del artista, decidido a "ayudar" si resulta que finalmente el hijo es suyo, aunque no piensa "ejercer como padre" de la criatura.

Mientras tanto, Gabriela Guillén se encuentra guardando reposo en su casa rodeada de sus seres queridos después de un parto que, según las escuetas declaraciones que ha hecho con una persona cercana, fue de riesgo: "Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo".

Esta ha sido su reacción frente a las incendiarias declaraciones que Bertín hizo en la revista '¡Hola!': "Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y, un buen día, me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: ‘Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre".