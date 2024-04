Ikea arrasa con su colgador de camisas que no necesita agujero (y ocupa menos que un armario)

¿Te estás quedando sin espacio en tu armario? ¿Ya no sabes dónde meter toda tu ropa? Pues bien, no te preocupes porque Ikea tiene una fácil y elegante solución para acabar con este inconveniente tan habitual. Y es que si por algo es conocido el gigante sueco es por ofrecer alternativas mobiliarias prácticas, funcionales y económicas para todo tipo de problemas, de gustos y de hogares. Da igual la estancia que quieras amueblar, tampoco importa la falta o el exceso de metros cuadrados que pueda tener ni las peculiaridades arquitectónicas, ya que la multinacional escandinava cuenta con un catálogo tan variado como útil con el que nunca pierden la oportunidad de sorprender a sus clientes.

En esta ocasión dejan sin palabras a sus consumidores gracias a la barra de armario de su colección IVAR. Y es que con este artilugio y un poco de imaginación es posible o bien crear un armario o un perchero, por ejemplo, en un espacio donde no lo hay, totalmente nuevo, o bien elevar los que ya tienes. Todo vale, le podrás dar los usos que mejor te vengan porque las posibilidades son tantas como se te puedan ocurrir. Y lo mejor es que no necesitas siquiera coger el taladro para ello. No tendrás que hacer ni un solo agujeroporque su instalación no requiere de herramientas, pues disponen de dos enganches laterales que tan solo se deben encajar a la balda o barra deseada.

Resistente y amplia

Con unas medidas de 83 cm de ancho, y 50 cm de fondo, esta barra de color blanco destaca por su polivalencia, capacidad de almacenaje y firmeza. Soporta un peso máximo de 25 kg y dispone de un espacio suficiente para poder colgar en ella entre 24 y 26 camisas en percha. Además, al contar con una superficie hecha de acero con recubrimiento de polvo, es muy duradera y también fácil de higienizar. “Limpiar con un paño humedecido con un detergente suave y secar posteriormente con un paño seco”, recomienda el fabricante. De este modo, este producto es apto para instalar en cualquier estancia del hogar. Sirve tanto para dormitorios, como para el cuarto de baño, la cocina, el pasillo, la lavandería o, incluso, el interior del vestidor o de un armario, por ejemplo. “Es una estantería de lo más resistente y versátil. Queda bien en cualquier sitio y ambiente. Y no puede ser más sencilla de montar”, confirma un cliente.

Y todo ello por un precio imbatible, pues se encuentra a la venta tanto en la página web oficial como en sus diferentes tiendas físicas, por tan solo 10 euros. No obstante, ahora es posible disfrutar de un mayor descuento. Y es que durante todo el mes de abril, desde el día 1 hasta el día 30, o hasta fin de existencias, está activada una oferta exclusiva de IKEA Family con la que se podrá obtener un 10% de descuento en cualquier producto de la línea IVAR en compras superiores a 100 euros. Sin duda es el momento perfecto para animarte a renovar tus armarios.