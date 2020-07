El emotivo mensaje de Paz Padilla a Antonio Vidal: "Fuiste mi primer amor y te aseguro serás el último"

Paz Padilla se despide del amor de su vida, que ha fallecido hoy tras una larga enfermedad. Su intensa historia de amor, la de dos almas que se reencontraron tras 20 años separados, les llevó a casarse en Zahara de los Atunes, Cádiz, un lugar emblemático para ambos.



La humorista siempre reconoció que su pareja era el amor de su vida. Hoy se despiden, pero hace unos meses, el día de San Valentín, Paz ya le dedicó unas palabras que sonaban a despedida en una declaración de amor emotiva y sincera que concluía con un "Fuiste mi primer amor y te aseguro serás el último".



El mensaje del último San Valentín de Paz Padilla y Antonio Vidal

"Cada momento vivido con el me pone boca bajo, es mi Neptuno. Se que recorrería miles de océanos para estar conmigo, me protege de todas las tormentas, quisiera evitarme los tsunamis que te da la vida. Cuando éramos chiquititos, me hacía agarrarme a sus hombros y me sumergía debajo de las aguas. Yo me agarraba a su pecho y el me llevaba a sus espaldas mientras recorría el fondo del mar, me hacía sentir una sirena libre en la espuma de nuestro paraíso, las playas de zahara de los Atunes. No hay ser más noble, bondadoso y generoso como él. Yo al contrario que Sabina, si lo quiero domingo por la tarde. Yo si quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde. Es que muero por ti. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Fuiste mi primer amor y te aseguro serás el último".El marido de. Hace un año se hicieron públicos algunos problemas de salud que había sufrido Antonio Vidal, quien fue ingresado de urgencia en la UCI tras sufrir un cólico nefrítico, que provocó la cancelación de algunas obras de teatro de Paz Padilla. Siempre mostrándose muy discreta con su vida personal,en el que muchas veces la hemos visto a corazón abierto.