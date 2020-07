Kiko Matamoros, ingresado en el hospital para ser operado de urgencia

A primera hora de la mañana llegaba Kiko Matamoros al hospital para extirparse la vesícula. Una operación a la que ha acudido acompañado por su novia, Marta López. Con buen talante, y haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza ha querido quitarle hierro al asunto "No es dramático, pero sí es importante".

Y es que pasar por un clínica no es algo nuevo para el colaborador televisivo. Sin ir más lejos este fin de semana ha reaparecido en televisión luciendo las secuelas que le ha dejado su último retoque estético, obra de su 'nuera', Carla Barber'. Una infiltración de ácido hialurónico por el todo el rostro que no dejó a nadie indiferente el pasado sábado y que, incluso, restó protagonismo a la reaparición televisiva de Mila Ximénez, que habló por primera vez plató de cómo está viviendo el cáncer de pulmón que le han diagnosticado.Respecto a la vida que tendrá que llevar una vez le hayan extirpado la vesícula, Kiko no lo tiene tan claro.

"Tengo que cambiarla... ya veremos lo que me deja mi organismo cambiar y lo que me permita".Muy cariñoso con Marta, con la que se ha abrazado y besado en la puerta del hospital, Kiko ha dejado claro que, a pesar de las circunstancias, vive un momento muy feliz y que su exmujer, Makoke, tenga una nueva ilusión sentimental le parece una gran noticia, tal y como comentó en 'Viva la vida'.

Europa Press: Kiko, buenos días. ¿Animado o asustado?

Kiko Matamoros: No, normal.

E.P: A ti estas cosas ya no te asustan, ¿no?

K.M: No, pero bueno.

E.P: ¿Puesta a punto? Vemos que estos días los estás utilizando para ponerte a punto.

K.M: Bueno, para ponerme a punto* Esto sí que me interesa.

E.P: Esto si que es verdaderamente importante, ¿verdad?

K.M: No es dramático, pero sí es importante.

E.P: Es importante porque dicen que a partir de ahora tienes que cambiar tu vida...

K.M: Tengo que cambiarla* Ya veremos lo que me deja mi organismo cambiar y lo que me permita, pero vamos.

E.P: Lo que te permita el médico imagino, ¿no?

K.M: Claro. Primero el médico y luego yo mismo.

E.P: Bueno, hay que cuidarse mucho. Hay que llevar una buena alimentación y una vida saludable...

K.M: Eso es.

E.P: Marta vemos que te acompaña a todo.

K.M: Hombre, lógico.

E.P: ¿Cómo has vivido todo esto del cambio de aspecto? Porque dicen que casi más protagonista fuiste tú que Mila.

K.M: Eso no es verdad, pero bueno. Estamos en ello, ya veremos cómo va todo.