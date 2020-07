Papá Gasol

Bebé Gasol está en camino. Esto ha sido lo que ha colgado en Instagram la estrella de la NBA para anunciar la llegada de su primer hijo, con una foto en la que su mujer Cat McDonell presume de una preciosa barriguita de embarazada, con un vestido negro ajustado y unos zapatos de bebé en la mano. El jugador ha acompañado a la publicación el siguiente mensaje, cargado de amor hacia su esposa: "no podemos estar más felices de añadir un nuevo miembro a nuestra familia muy pronto. Vas a a ser la mejor madre @catmcdonnell7. La vida está a punto de llevarnos por una nueva aventura maravillosa. Te quiero!". La americana a su vez compartía en sus redes: "cinco años juntos, cuatro mudanzas, tres meses en cuarentena con mi familia, dos aniversarios de boda y un bebé en camino, ¡qué año! ¡vas a ser el mejor padre Pau, te amo!".

La foto ha recibido numerosas felicitaciones, entre la que se encontraba la de varios de sus compañeros de selección: Rudy Fernández, Llull, Calderón o Willy Hernangómez fueron algunos de los primeros en darles la enhorabuena a los nuevos papás. También otros deportistas españoles, como Carolina Marín y la cantante española Vanesa Martín ha comentado en la fotografía. Este año ha sido especialmente duro para Pau, después de perder a su amigo Kobe Bryant en un accidente de helicóptero. No obstante, su viuda, Vanessa Bryant no ha dudado en compartir su felicidad: "me encanta esa foto ¡Enhorabuena!", ha comentado.