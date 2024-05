Fusobacterium: la bacteria que acaban de diagnosticar a Marta Peñate y por la que tendrá que aplazar sus planes de maternidad

De nuevo, malas noticias para Marta Peñate y sus planes de ser mamá. La influencer ha recibido un diagnóstico que, según cuenta, no se esperaban ni sus médicos, y que aparca todos sus planes por el momento.

Peñate se ha tomado esta noticia de manera muy natural ya que es algo que "tiene solución" y que, visto su historial, no le extraña en absoluto: "Hoy me llamaron de la clínica y me dijeron que tengo una infección en el endometrio, se llama 'fusobacterium".

Marta fue más allá con su explicación y, aunque pide a sus seguidores que no le pregunten" acerca de lo que es, sí que tiene una idea de dónde puede venir: "Seguramente es debido a que me he hecho tantas operaciones... sabéis que nací con un tumor en un riñón, con un tabique vaginal, que me he quitado las trompas de falopio... así que tengo una infección que se quita con probióticos y antibiótios".

Además, Marta explicó lo que esto suponía de cara a cumplir con sus planes de poder quedarse embarazada en algún momento: "La primera transferencia salió mal, ya tenemos el por qué, porque esta enfermedad lo que hace es que no se produzca la implantación. Mis médicos no se lo esperaban porque esperaban que el problema viniera de otra infección".

Sin embargo, esto parece no haberle pasado fatura y confiesa sentirse bien: "Anímicamente estoy bien porque es algo que tiene arreglo. En el fondo yo decía que algo tenía que tener porque lo tengo todo".