Paula Echevarría y Miguel Torres han disfrutado de un fin de semana que no todo el mundo tiene la suerte y el placer de tener. Y es que los padres de la actriz han celebrado por todo lo alto sus bodas de oro, cincuenta años de amor insaciables, donde por supuesto no podía faltar su hija y la pareja de esta.

La actriz ha pregonado a través de sus redes sociales todo el amor que siente por sus padres y ha colgado imágenes de cómo fue dicha celebración, en la que también hemos podido ver a Daniella, feliz con sus abuelos en este evento familiar que no se ha querido perder ninguno de ellos.

Como suele ocurrir con todas las publicaciones de Paula, la mayoría de sus seguidores alabaron su look y el de sus familiares. Muchas de sus seguidores querían saber de que marca eran las prendas, incluidos sus llamativos guantes color vino. Otros, en cambio, no dudaron en criticar la elección de la actriz asturiana. "Ibas hortera no lo siguiente...con lo mona que vas siempre...", escribía una de sus seguidoras.

"Un día para recordar... Tanto amor, tanta emoción... y es que 50 años son un maravilloso motivo para celebrar... Gracias a todos los que estuvisteis con nosotros" ha escrito Paula en sus redes sociales, acompañado de fotografías que nos mostraban el plato de la mesa con la tarjeta personalizada del evento, a los padres de esta cortando la tarta, con Miguel, con su hija, con su hermano, con sus padres...

Un book fotográfico que nos refleja el fin de semana tan especial que ha tenido la actriz, que por supuesto ha podido compartir con miguel, el amor de su vida y padre de su segundo hijo, que aunque no le hayamos visto en las imágenes, seguro que estuvo con sus padres y su hermana siendo testigo del amor de sus abuelos.