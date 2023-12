Los fans de Operación Triunfo se han llevado un susto tremendo durante las últimas horas tras conocer el ingreso hospitalario de una de sus primeras concursantes que, además, está embarazada. Gisela ponía en alerta a sus seguidores de instagram unas horas antes diciendo que no se encontraba muy bien y que llevaba un día "regular, tirando a mal". El motivo era una piedra en el riñón que al parecer le estaba dando problemas.

Tengamos en cuenta que la artista ya está en su quinto mes de embarazo, con lo que este ingreso de urgencia en el hospital ha sido tomado con gravedad. La participante de la primera edición en la historia de Operación Triunfo ha tenido que hacer un parón en su vuelta a los platós de la que fue su casa. Y es que Gisela forma parte de equipo como colaboradora de esta nueva edición de OT que vio la luz hace apenas unas semanas de la mano de Prime Video.

Sin embargo, la artista ha querido mandar un mensaje tranquilizador a sus seguidores desde la cama del hospital: "Sigo ingresada, he recibido muchísimos mensajes de ánimo y de incertidumbre". A continuación, Gisela explicó lo que le había ocurrido: "Estoy pasando por un proceso de cólico nefrítico, una piedra en el riñón que tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada el cuadro se complica un poco".

La comentarista de Operación Triunfo confesó que no lo estaba pasando nada bien porque es "muy doloroso". Además, al estar embarazada no la pueden medicar, un problema añadido a esta cuestión: "Aquí estoy muy bien cuidada, controlada, medicada, pero no deja de ser un cuadro complicado y dolorosísimo. Supongo que muchos de vosotros habéis pasado por algo similar".

A pesar de todo este momento complicado por el que está pasando, con un bebé en camino y rumbo al tercer trimestre de embarazo, quiso dejar claro que, dentro de lo que cabe, "está bien".

Un embarazo complicado

Gisela daba la exclusiva acerca de su embarazo en la revista ¡Hola! el pasado 2 de noviembre. La cantante, de 44 años de edad, será madre primeriza junto a su pareja José Ángel Ortega. En este espacio confesaba que había sido muy complicado lograrlo: “Ha sido un proceso muy largo, muy duro, muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años, más o menos”.

Finalmente Gisela encontró la solución acudiendo a una clínica para hacerlo por el proceso de fecundación in vitro: "Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y… no funcionaba".

Gisela agradeció a sus seguidores en aquel momento el apoyo: "He recibido muchos mensajes de muchas mujeres que están pasando por este proceso, me han explicado muchísimas historias. Es un tema todavía muy tabú, pero hay otras maneras de ser madre".