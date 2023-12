Gisela no está pasando por un buen momento en su embarazo. La cantante, salida de Operación Triunfo y comentarista de esta nueva edición sigue ingresada en el hospital después de un problema de salud que se complicó a raíz de estar embarazada.

La cantante lanzaba un mensaje a sus seguidores para tranquilizarles y decirles que estaba "regular, tirando a mal", pero que estaba fuera de peligro. Una piedra en el riñón puso en alerta a los médicos, que decidieron su ingreso antes de que la situación se agravara. Sin embargo, estas últimas horas parece que la situación ha ido un poco a peor.

"Llevo un par de días un poco desaparecida. Todavía sigo ingresada, no sé cuándo iré para casa", advertía Gisela al inicio de su comunicado a través de Instagram. Acto seguido, explicó qué es lo que estaba provocando su permanencia en el hospital: "Al final la piedra no ha salido por sí sola; no ha salido, de hecho. Me han tenido que intervenir y poner un parche hasta, si Dios quiere, el final del embarazo".

Con esperanza

A pesar de la situación, la cantante se mostraba bastante positiva: "Afortunadamente se ha podido hacer esta 'solución', que espero que sirva hasta el final del embarazo y que es un poco molesta y desagradable. Ya os lo contaré cuando esté un poco más tranquila".

En cuanto al embarazo, Gisela quiso despejar las dudas en torno a su evolución: "Sigue todo para alante, han estado controlando el latido, que estuviera bien. Creo que es lo más importante, al margen de mí. Hay momento que pensaba que no iba a poder. Afortunadamente estoy en buenísimas manos, estoy en un hospital con una proximidad, una calidad humana... inmejorable. Me siento muy afortunada, estoy muy agradecida, pero está siendo duro, no os voy a engañar, pero con esperanza".

Gisela ya contaba a sus seguidores en el principio de su ingreso los motivos: "Estoy pasando por un proceso de cólico nefrítico, una piedra en el riñón que tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada el cuadro se complica un poco".

En aquel momento ya le resultaba "muy doloroso". Además, al estar embarazada no la pueden medicar, un problema añadido a esta cuestión: "Aquí estoy muy bien cuidada, controlada, medicada, pero no deja de ser un cuadro complicado y dolorosísimo. Supongo que muchos de vosotros habéis pasado por algo similar".

Este ingreso ha sido un pequeño parón en su carrera. Recordemos que Gisela ha vuelto a la casa donde arrancaron sus andaduras en la música como colaboradora de Operación Triunfo. La cantante llevaba años intentando quedarse embarazada, pero tras varias complicaciones tuvo que recurrir a otros métodos: "Al principio, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos y… no funcionaba".