Yulen Pereira ha pasado página. Atrás quedaron las entrevistas hablando de Anabel Pantoja y de la relación fallida que tuvo con ella. Ahora, el deportista aparecer de vez en cuando en algunos eventos públicos, pero está muy centrado en su disciplina y evita hacer ningún comentario sobre ella.

Este viernes hablábamos con él y nos confesaba que no tiene ni idea de cómo le va a Anabel, pero que espera que "le vaya bien y poco más te puedo decir. El pasado se quedó ahí", demostrando que su relación forma parte del pasado y que tiene completamente olvidada su historia.

En cuanto a cómo se encuentra su corazón, Yulen nos explicaba que "nunca puedes cerrarte al amor porque lo puedes encontrar hoy mismo" y, como no descarta conocer a alguien especial, nos comentaba que le gustaría que fuese "una persona que sea transparente, risueña, que te entienda, que sea muy empática y creo que al final entender nuestra situación, igual que yo voy a entender la suya".

El que fuera concursante de 'Supervivientes' hacía balance de su paso por los platós de televisión y nos aseguraba que fue "un momento complicado en mi vida hace como ya un añito y medio y no estaba muy de acuerdo con muchas cosas que estaban ocurriendo en el mundo de la esgrima y yo estaba en París en ese momento".

Por eso decidió parar, "tomarme un 'break', era una oportunidad única y dije por qué no vamos a probar, al final era un reto bastante duro deportivamente hablando porque iba a perder peso y eso, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que fue un paso muy para arriba y para adelante para mí y para todo el deporte".

Tras las críticas que recibió de muchas personas que aseguraban que no dejaría el medio, Yulen recalcaba que "desde el día uno dije 'voy a volver a mi deporte, voy a volver a la esgrima y lo voy a poner donde tiene que estar'. Y así fue, pasé de estar entre los 200 mejores del mundo a conseguir dos medallas en la misma temporada, y ponerme como el mejor esgrimista del año en espada a nivel de España".

Por eso, tiene claro que la televisión "no es mi mundo, no estaba acostumbrado a todo eso pero mal, mal, mal no lo llegué a pasar" y considera que el tiempo que estuvo con Anabel era "otro momento, otras situaciones que tienes que aprender a gestionar", pero que "nunca me lo tomé como algo malo, aprendí que era una cosa diferente".

Por último, Yulen nos comentaba que "el 2024 le pedimos salud sobre todo, es lo más importante. He pasado por una lesión muy complicada, así que estar completamente bien en salud, que toda mi familia esté bien y que todo el mundo se llene de mucha alegría y felicidad".

europa press