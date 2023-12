Parece que Amor Romeira pasará la entrada y salida del año en la mejor compañía posible. La celebrity ha vuelto a su tierra, Canarias, para celebrar junto a su familia estas fechas tan espeicales que bendijeron a la familia con la llegada de un nuevo miembro: su sobrina, hija de Noemí Cabrera.

Unos se vienen y otros se van, pero Romeira aún está a tiempo de disfrutar de una de las mejores compañías. Su abuela Kika, de la cual parece mamar su talento para la música, ya es también una figura reconocida en el panorama mediático; y es que la relación que guarda con su nieta es muy especial.

Su alma gemela

Su "alma gemela" ha sido fundamental en su crecimiento y a la hora de convertirse en la persona que ella es hoy en día, y en una fecha tan especial como el último día del año ha querido demostrarle una vez más todo el amor que siente por ella.

En el vídeo que Amor Romeira ha compartido con sus seguidores, la celebrity bailaba al ritmo del cantar de su abuela, para luego acercarse a ella y apoyarse en sus piernas mientras disfrutaba de la voz de Kika. Añadió la abuela que "ella ganó muchas perras cuando era chica cantando esa canción". Al parecer, ella ofrecía cantar a cambio de una limosna para ganarse la vida.

"Gracias Abuela Kika por apoyarme siempre, por entenderme y decirme que nunca me rinda. Que a ti te tocó cantar para comer, y en tu época ser una artista estaba muy mal vista. ¡Y desde que tengo uso de razón siempre has estado ahí, enfocandome, motivandome para empoderarme y ser la mejor versión de mi! No puedo ser más afortunada de tenerte a mi vera, y disfrutar de tu cante, de tu talento... Éste es el mejor despertar que he tenido para despedir el 2023", escribó en la publicación.

No ha sido la única compañía de la que disfruta Romeira las últimas horas del año. Esta mañana se levantaba junto a su perrita, su "amor". Hace apenas unas horas que había vuelto a "su hogar": "Estoy muy feliz porque voy a pasar fin de año, si Dios quiere, con abuela Kika, papá, mamá...". A pesar de querer apurar al máximo para coger el transporte, se encontró con bastantes problemas, así que compartió con sus seguidores un consejo para todos aquellos que tienen la intención de viajar por estas fechas: llegar al aeropuerto con dos horas de antelación.

Un año de éxito

Romeira saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hemano 9 y desde entonces no ha dejado de aparecer en televisión. Este año también ha queido dedicar unas palabras de agradecimiento desde el plató de Fiesta, programa del que es colaboradora, al que ha querido dar las "gracias por tanta fiesta".