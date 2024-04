Paola Olmedo estalla contra Carmen Borrego: la colaboradora televisiva se disculpa en directo

Paola Olmedo no se ha guardado nada y piensa seguir pronunciándose sobre todas las declaraciones de Carmen Borrego. La colaboradora televisivaafronta esta etapa tan complicada de su vida sobre la que ha recaído una losa más: las palabras de su hijo y su exnuera tras la entrevista concedida a Telecinco.

Borrego recibió el duro golpe de la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo cuando todavía estaba en Honduras, a escasos días de poner rumbo a casa de nuevo. Toda esta situación ha afectado mucho a la colaboradora televisiva, que concedió hace unos días a '¡De Viernes!' y en la que fue entrevistada por su hermana.

Lo que no era tan esperable era que, durante esta entrevista, su nuera volviera a ser protagonista pronunciándose al respecto. Al parecer, Paola Olmedo llamó al programa para dar su opinión. Patricia Cerezo explicó que “Paola está viendo la entrevista y dice 'paso de gente. Ya he dicho lo que tenía que decir y no voy a entrar en ese juego”. Ante tal contestación, a Borrego no le quedó más remedio: “Pues ante esa contestación, no hay más preguntas todavía”.

Carmen Borrego aprovechó el regreso posterior de la pausa publicitaia para dirigirse con educación a Paola: "El rencor no lleva a ningún lado. No he ido jamás contra ella y no voy a ir jamás contra ella. Si me he equivocado, pido disculpas".

Quien no se tomó tan bien esta respuesta fue Terelu Campos, que respondió directa a Olmedo: “¿Esa gente quién es? ¿Es la madre de su marido, esa genta es la abuela de su nieto, la tía abuela de su nieto? ¿Somos esa gente...?”. En ningún momento suavizó el tono de su discurso y continuó con sus palabras, admitiendo que pensaba que no tenía la culpa: "En esta ocasión creo que son ellos los que se han equivocado, pero no pasa nada, las cosas se arreglan dialogando. Por mi parte puede haber una reconciliación, pero Paola me tiene que aclarar qué tiene en mi contra".