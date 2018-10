El pequeño detalle en el que no te fijas y que te ayudará a perder peso sin esfuerzo

Algunas veces cuando te propones adelgazar y perder peso con salud hay pequeños detalles con los que no cuentas. ¿Por ejemplo? Que no hay alimentos prohibidos. Lo que importa es la cantidad que comes. Tienes que dejar de lado los ultraprocesados y decantarte por la comida real. Pero además el pequeño detalle en el que pocas veces se cae es que las raciones también importan. Lo asegura en su cuenta de Instagram Themacorwizard, un nutricionista que explica sus trucos a sus seguidores y que ha elaborado un gráfico muy ilustrativo que puedes ver al final de esta misma noticia. Puedes comerte una tostada con dulce que tenga 450 calorías o la misma tostada pero con menos cantidad que sólo tiene 250 calorías. El "gusanillo" lo matarás igual pero será menos perjudicial para tu salud.



"Por muy sana y natural que sea una comida las cantidades importan. La crema de cacahuete es una de esas cosas que tienen una densidad calórica bastante importante (vamos que tienen un montón de calorías por gramo y encima es súper fácil de comer). Verás a muchas personas decir que han probado de todo y no logran perder peso pero en realidad deberían decir que han probado todo menos tener en cuenta las cantidades que comen", asegura Alberto Álvarez haciendo hincapié en que todo esto no significa "que debamos de dejar de comer crema de cacahuete o Nutela, todo dependerá de lo saciado que estés, del resto de tu día y por supuesto de las tendencias personas, no te vuelvas loco y empieces a pesar todo ahora como si fueras un científico loco. La constancia siempre por encima de la perfección", asegura.



Perder peso es, por así decirlo, una carrera de fondo. Tienes que ir dando pequeños pasos para conseguir un gran objetivo. Los nutricionistas insisten una y otra vez a través de las redes sociales en la importancia de no fijarse en las "dietas milagro". Tienen un peligro fundamental: el efecto rebote. Recuperas los kilos que perdiste casi a la misma velocidad que se fueron. Por eso hay que cambiar de método. Tienes que establecer un plan que te suponga poco esfuerzo (si pasas hambre dejarás la dieta antes o después), y que puedas mantener toda la vida. Hay que cambiar de hábitos, no sólo de dieta. En este artículo, por ejemplo, tienes los cinco hábitos que puedes introducir en tu día a día para perder peso. En este otro, por ejemplo, te hablamos de las bebidas que puedes tomar y las que no para perder los kilos que te sobran. Recuerda que el alcohol es negativo a la hora de adelgazar pero también (y eso es lo más importante) si quieres mantenerte saludable.