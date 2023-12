Durante el otoño y el cambio de estación, no es raro poner orden en el armario, no sólo para limpiar los muebles del interior, sino también para hacer una selección. También es el mejor momento para reorganizar bien las estanterías, en lugar de enterrar sillas y sillones junto a la cama. De este modo, la casa parecerá más organizada y nos costará menos encontrar el vestido que queremos ponernos. Organizar el armario a la perfección, incluidos los zapatos, puede parecer una tarea interminable y agotadora, nada agradable, no según Marie Kondo. En su bestseller, la escritora japonesa aborda un tema muy popular, la economía doméstica. A través del método KonMari, podemos revolucionar la limpieza de la casa, pero también ganar espacio y tenerlo todo en orden.