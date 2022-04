Alejandro Reyes cumple hoy 22 años con una polémica servida en su familia. Después de la entrevista que dio Ivonne Reyes el pasado viernes en "Sálvame Deluxe" en la que, durante el enfrentamiento que tuvo con Eva Zaldívar, aseguró que uno de los hijos de Pepe Navarro con la anteriormente citada no eran del presentador y además, volvía a dejar claro que el periodista era el padre de su hijo... todo ha vuelto a ser noticia. Un tema que ya estaba completamente enterrado y del que todo ha vuelto a ser noticia. Un tema que ya estaba completamente enterrado y los protagonistas decían no querer hablar cuando se les ponía un micrófono en la boca, que vuelve a la actualidad con un nuevo 'melón'. Según la invitada al programa, uno de los hijos de Pepe y Eva Zaldívar no es del presentador, pero sigue afirmando que Alejandro sí que lo es.

