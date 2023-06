Ha llegado el día. La décima edición de Metrópoli arranca esta tarde con las expectativas por las nubes y un llenazo. A partir de las 22.30 horas, Lola Índigo se subirá al escenario central del recinto ferial Luis Adaro en uno de sus primeros conciertos de la gira. Por supuesto, las entradas están agotadas para esta primera jornada, con más de 10.000 boletos vendidos. Quienes deseen acudir al show de la cantante deberán adjudicarse el abono completo de Metrópoli. La expectación es máxima. "Me gusta mucho por su estilo, su personalidad tan abierta y transparente, además de que es una gran bailarina. Conozco sus canciones y creo que me lo pasaré bien cantándolas y bailándolas", señala Sara Martínez, una joven gijonesa que logró una de las últimas entradas para la cita. "Quería ir a algún concierto en España y decidí aprovechar esta oportunidad. Es bastante conocida y a mí su música me gusta", añade, por su parte, Kira Ustymenko, ucraniana residente en Gijón.