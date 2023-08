15 minutos si llega. Ese es el tiempo que ha durado la comparecencia del futbolista barasileño Dani Alves este miércoles ante la jueza Concepción Cantón que instruye el sumario contra él por la presunta agresión sexual con acceso carnalk de una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre del 2022. La magistrrada le ha comunicado el auto de procesamiento (el jugador ha dicho que no hacía falta que se le leyera) y únicamente ha asegurado que no estaba de acuerdo con el relato que se plasma en esta resolución en el que se le atribuye la supuesta violación de la mujer porque "no se ajusta a la realidad de lo sucedico". Sin embargo, también ha anunciado que no recurrirá el procesamiento para agilizar la causa y que se celebre el juicio lo antes posible.

La jueza instructora deberá ahora, tras realizar una serie de trámites internos y procesales, remitir las diligencias judiciales a la Audiencia de Barcelona que, a su vez, la repartirá en las secciones penales. El tribunal al que le pertoque tendrá que dar traslado al fiscal y a la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García en nombre de la víctima, para que presente su escrito de acusación. Tras ello, le tocará el turno a la defensa de Alves, representado por el letrado Cristobal Martell, que planteará sus argumentos. Después, los magistrados señalarán cuando se celebrará el juicio.