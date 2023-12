Ya en 2023, Anne Igartiburu se despedía de dar las Campanadas en TVE y este año, parece que tampoco será la encargada de la cadena para despedir el 2023. En su lugar, veremos a Ramón García, Ana Mena y Jennifer Hermoso. Hemos hablado con la presentadora sobre ello y le ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros para que vivan ese momento con ilusión. "Fantástico, me parece un trío estupendo, Muy bien" nos confesaba Anne, asegurando que le parece una elección muy acertada y, además, ponía en valor que la futbolista vaya a ser uno de los rostros que esté en pantalla: "Creo que hoy he oído además que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo, imagínate. A mí me parece todo bien, no tengo ningún problema".

En cuanto a cuál es el truco para estar en televisión tantos años, Anne lo tiene muy claro y nos confesaba que es "el equipo" y, añadía que aunque "tengo fama de ir muy a mi aire", pero realmente ve este trabajo como "un medio, no es el fin, cuando estás con el equipo y sabes que esto se puede acabar en cualquier momento, lo disfrutas muchísimo, sale bien".